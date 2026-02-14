Ligue 1 : Le nul de trop, l’OM au fond de l’enfer

Après avoir mené de deux buts, l’OM a encore laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Accroché à la dernière seconde par Strasbourg, Marseille poursuit sa descente aux enfers, entre fébrilité chronique et rupture avec son public.

OM-Strasbourg : Un Vélodrome glacial, une équipe tétanisée

L’après-midi avait pourtant commencé avant même le coup d’envoi, dans un climat irrespirable. L’Orange Vélodrome a accueilli ses joueurs sous les sifflets, les banderoles et un silence pesant, conséquence directe d’une crise qui s’éternise. Les Ultras, fidèles à leur parole, ont observé quinze minutes de grève, laissant un stade sonner creux, à l’image d’une équipe sans repères.

Lire aussi : Marseille-Strasbourg : Pancho Abardonado lâche une info choc !

À voir

PSG : Une bonne nouvelle tombe avant l’AS Monaco

Sur le terrain, cette atmosphère a immédiatement pesé. Face à un RC Strasbourg Alsace entreprenant, l’Olympique de Marseille a d’abord subi, proche de craquer dès les premières minutes. Il a fallu une alerte alsacienne pour réveiller des Phocéens empruntés, comme paralysés par la peur de mal faire.

L’illusion Greenwood, le réveil Gouiri

Puis, presque contre le cours du jeu, l’éclair. Mason Greenwood, jusque-là transparent ces dernières semaines, a profité d’une offrande d’Amine Gouiri pour piquer son ballon et libérer, brièvement, tout un stade, à la 14ème minute. Un but comme une bouffée d’oxygène, suivi d’un second, signé Gouiri au retour des vestiaires (47′), qui laissait croire à une soirée enfin maîtrisée.

Lire aussi : Mercato : Habib Beye, le gros démenti marseillais !

Mais cet Olympique de Marseille-là ne sait plus gérer. À force de reculer, de douter, il a offert à Strasbourg l’occasion d’y croire. Réduits à défendre leur avance, les Marseillais ont cédé mentalement avant de céder au score.

La dernière seconde qui fait tout basculer

L’entrée en jeu de Nanasi a fait vaciller une défense déjà fragile. Puis, dans le temps additionnel, le scénario cauchemar : un penalty concédé, une égalisation au bout du bout, et un Vélodrome glacé. À 2-2, Marseille laisse encore filer deux points précieux et s’enfonce dans le doute. Quatrième, sous la menace directe de ses poursuivants, Marseille n’avance plus. Et ce nul, une fois encore, a le goût amer d’une défaite.

Lire aussi sur l’OM :

Ça chauffe à Marseille : McCourt va annoncer le nouveau coach

À voir

Mercato OL : Une recrue hivernale en grand danger à Lyon

Coup dur à Marseille : L’arrivée d’un nouvel entraîneur échoue !

Mercato : Un accord signé à Marseille après le départ de De Zerbi !