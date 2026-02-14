OM-Strasbourg : Abardonado innove en défense, la compo !

Pancho Abardonado sera sur le banc de l’OM ce samedi soir face au RC Strasbourg. Le coach intérimaire a même prévu quelques modifications tactiques pour ce match.

OM : Pancho Abardonado a la solution pour remplacer Balerdi

Après une semaine très agitée, marquée par l’éviction de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille doit vite se ressaisir. Les Olympiens devront battre le RC Strasbourg ce samedi afin de dissiper la crise. C’est d’ailleurs Pancho Abardonado qui sera sur le banc phocéen pour ce choc au Vélodrome.

Le coach intérimaire sera épaulé par Romain Ferrier, le coach de la réserve. Ce duo aura la lourde tâche de conduire cet OM vers un succès à domicile. Il devrait d’ailleurs remanier l’équipe phocéenne par rapport à la lourde défaite face au PSG (5-0).

Notamment en défense où Leonardo Balerdi ne figure pas sur la liste des 22 joueurs retenus pour ce choc. Le défenseur argentin souffre d’un problème à l’oreille. Il sera remplacé par Nayef Aguerd de retour de blessure. Le Marocain sera aligné dans l’axe aux côtés de Facundo Medina.

Geronimo Rulli aligné, Greenwood repositionné face à Strasbourg

Les couloirs seront animés par Timothy Weah à droite, et Emerson Palmieri à gauche. L’autre changement concerne le poste de gardien de but. Geronimo Rulli avait été laissé sur le banc face au PSG. L’Argentin devrait retrouver sa place de titulaire au détriment de Jeffrey de Lange.

L’entrejeu de l’OM connaitra aussi une modification. Pancho Abardonado devrait repositionner Mason Greenwood au poste de meneur de jeu, en compagnie de Pierre-Emile Hojbjerg et Quinten Timber. L’attaque sera animée par Igor Paixao, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang. Reste à savoir ce plan permettra de décrocher la victoire face au Strasbourg.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Weah, Aguerd, Medina, Emerson

Milieux de terrain : Højbjerg (cap), Timber, Greenwood

Attaquants : Paixao, Gouiri et Aubameyang.

