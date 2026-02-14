Rennes-PSG : Un scandale éclate, Habib Beye pris pour cible

Le Stade Rennais a créé la surprise ce vendredi soir en battant le PSG (3-1). Mais des insultes contre Habib Beye entachent ce succès retentissant.

Rennes : Habib Beye insulté après la victoire contre le PSG

Le Roazhon Park a vibré ce vendredi soir. Sous l’intérim de Sébastien Tambouret, le Stade Rennais s’est imposé magistralement face au Paris Saint-Germain (3-1). Les Rouges et Noirs brisent ainsi une série noire de quatre défaite consécutives.

Cet exploit rennais est cependant assombri par la virulence des supporters à l’égard d’un Habib Beye fraichement évincé de son poste. Le Roazhon Celtic Kop a affiché son mécontentement dès l’entame du match, via une banderole explicite. « B(e)ye, b(e)ye les grands discours ». Ce message visait implicitement le technicien sénégalais.

Les coéquipiers de Breel Embolo ont fait preuve d’une solidarité exemplaire sur le terrain face au PSG. Mais l’ambiance dans les tribunes a basculé lors des célébrations finales. Les ultras du Kop ont tenu à ce moment des propos particulièrement acerbes envers l’ex-entraîneur. « Ce soir, il y en a un chez lui, il doit se retourner ! Désolé pour lui, mais à un moment il faut savoir fermer sa gueule », lançaient-ils dans des vidéos publiées sur la toile.

🎤 Le message du RCK aux joueurs : « Ce soir, il y en a un chez lui, il doit se retourner ! Beye est parti, maintenant c’est que nous. Beaucoup le pense, en interne aussi… Désolé pour lui, mais à un moment faut savoir fermer sa gueule. » #SRFC

📹 TikTok : Nalepfoot pic.twitter.com/GpONndo9bK — Kévin Morand (@KevinMorand35) February 13, 2026

Vers un retour à l’Olympique de Marseille

Le limogeage de Habib Beye représente un certain soulagement pour les ultras du RCK. Cette victoire contre le leader parisien conforte un peu plus leur position. Tandis que l’ancien marseillais se dirige un peu plus vers un retour à l’Olympique de Marseille.

Stade Rennais : Un succès de prestige face au PSG