Mercato OL : Une recrue hivernale en grand danger à Lyon

Une recrue hivernale pourrait quitter l’OL à la fin de la saison. L’attaquant ukrainien n’entre pas pleinement dans les plans de Paulo Fonseca.

Mercato OL : Yaremchuk sur le départ ?

Arrivé lors du mercato hivernal sous la forme d’un prêt payant de 1,5 million d’euros en provenance de l’Olympiakos, Roman Yaremchuk savait en rejoignant l’OL que la hiérarchie offensive serait difficile à bousculer, notamment après la signature d’Endrick.

Malgré la suspension du Brésilien et son retour à 100 % après une blessure au mollet, l’attaquant ukrainien ne devrait pas débuter face à l’OGC Nice au Groupama Stadium. D’après L’Équipe, l’entraîneur Paulo Fonseca privilégiera d’autres options, fidèle à sa prudence avec les joueurs revenant de blessure. Yaremchuk pourrait seulement entrer en cours de match en fonction du scénario.

Toujours sans la moindre minute disputée, l’Ukrainien semble destiné à un rôle de solution de secours. D’autant que la montée en puissance de Pavel Šulc, désormais référence offensive, et la présence du jeune Rémi Himbert offrent déjà des garanties malgré l’absence temporaire d’Endrick.

Ainsi donc, l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros, intégrée à l’accord conclu par la direction menée par Michele Kang, paraît désormais peu susceptible d’être levée, tant le temps de jeu du buteur de 30 ans s’annonce limité d’ici la fin de saison.

