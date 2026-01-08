Mercato OL : Du mouvement à Lyon, 3 arrivées officielles

En attendant les premières recrues hivernales de l’OL, le club rhodanien a coopté trois nouveaux membres au sein du Conseil d’administration (CA).

Mercato : Trois nouveaux administrateurs cooptés au CA de l’OL

Le mercato d’hiver ne s’est pas encore emballé à l’OL, alors que le club a confirmé, par la voix de Matthieu Louis-Jean, que des renforts vont arriver à la suite d’Endrick. En attendant que ça bouge au sein de l’équipe de Paulo Fonseca, il y a déjà du mouvement au sein de l’organigramme. Eagle Football Group a officialisé la cooptation de trois nouveaux membres au sein du Conseil d’administration de l’Olympique Lyonnais.

Stephen Welch, un dirigeant Australien, arrive en tant qu’administrateur indépendant gérant de la holding Eagle Football Bidco. L’avocate Franco-Britannique, Victoria Wescott débarque également en qualité d’administrateur indépendante. Le troisième, Gilbert Saada, aussi administrateur indépendant, est un ancien de la Maison lyonnaise.

Du temps de Jean-Michel Aulas, il avait passé plusieurs années au sein d’OL Groupe, devenu Eagle Football Group. Ce cadre supérieur du monde de la finance fait donc son retour au sein du groupe. Le CA est désormais composé de huit administrateurs, soit 4 hommes et 4 femmes.

OL : Démission de cinq administrateurs en six mois

Ces nominations font suite au départ de cinq administrateurs ces six derniers mois. L’OL avait enregistré les départs de John Textor et Jamie Dinan en juin 2025, puis de Mark Affolter en octobre 2025. Deux autres administrateurs ont démissionné plus récemment : Bethel Gotllieb (départ effectif le 31 décembre 2025) et Camille Lagache (le 7 janvier).

« La société tient à remercier chaleureusement ces administratrices pour leur engagement et le travail accompli auprès du groupe Olympique Lyonnais », a communqiué le club présidé par de Michele Kang.

Pour revenir aux nouvelles nominations, elles seront validées lors de la prochaine assemblée générale d’Eagle Football Group, prévue le 28 janvier 2026. Par ailleurs, les Comités du Conseil du Groupe seront remaniés dans les prochaines semaines.

