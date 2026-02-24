ASSE : Retour en L1, les chances s’accroissent après Laval

Deuxième de Ligue 2, l’ASSE voit ses chances de monter en Ligue 1 s’accroître depuis sa victoire contre Laval, la troisième de suite.

L’ASSE possède 52 % de chances de retrouver la Ligue 1 directement

L’ASSE se rapproche d’un retour en Ligue 1, depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Avec trois victoires consécutives en autant de matchs, le nouvel entraîneur des Verts a relancé l’équipe dans la course pour la montée dans l’élite.

Les Stéphanois sont désormais à deux petits points des leaders Troyens et ils ont mis les Rémois à 2 points à la 3e place. Évidemment, la lutte pour accéder en Ligue 1 est encore très serrée, mais l’AS Saint-Etienne se donne les moyens de retrouver immédiatement la première division, en enchaînant les suscès.

Selon les statistiques du spécialiste, Fabien Torre, l’équipe de Philippe Montanier a désormais 52 % de probabilité de décrocher une qualification directe pour la Ligue 1. En d’autres termes, elle a plus d’une chance sur deux de retrouver directement l’élite.

L’AS Saint-Etienne championne : 29 % de probabilité

La mise à jour des simulations statistiques, après la 24e journée du championnat, donnent 29 % de chances à l’ASSE d’être sacrée vainqueur de la Ligue 2.

En dehors des deux premières places, il existe également la possibilité de passer par les barrages pour monter. Les 3e, 4e et 5e places donnent cette opportunité. Dans ce cas de figure, les simulations donnent plus de chances à l’équipe stéphanoise.

Elle finirait dans les trois premiers à 70 %, dans les quatre premiers à 82 % et dans les cinq premiers à 90 % de probabilité, selon les prévisions de la source. Il faut toutefois rappeler qu’il reste encore 10 journées de Ligue 2, soit 30 points en jeu.

