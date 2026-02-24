OM en danger : L’avertissement choc avant l’OL

L’OM avance sur un fil avant l’Olympico face à l’OL. Une nouvelle contre-performance pourrait transformer la fébrilité actuelle en véritable tempête sportive.

OM-OL : Un Olympico sous haute tension en Ligue 1

À Marseille, le mois de janvier a laissé des traces profondes. Entre désillusions nationales et revers européens, le club phocéen a vu son élan se briser net. Le départ de Roberto De Zerbi, conséquence d’une série noire, a symbolisé ce virage brutal. L’arrivée d’Habib Beye sur le banc n’a pas encore produit l’effet escompté.

Lire aussi : Habib Beye a enfin la clé pour redresser Marseille

À voir

ASSE : Retour en L1, les chances s’accroissent après Laval

La défaite récente à Brest a ravivé les doutes et resserré dangereusement le classement de Ligue 1. Le podium s’éloigne, les poursuivants se rapprochent. L’Olympico face à l’Olympique Lyonnais devient plus qu’un choc historique : un tournant stratégique. Une victoire relancerait la dynamique. Une défaite plongerait le club dans l’incertitude.

Endrick, la menace qui plane sur le Vélodrome

Au cœur des débats, un nom revient avec insistance : Endrick. Le jeune attaquant prêté par le Real Madrid incarne l’insouciance et le talent brut. Pour certains observateurs, ce rendez-vous pourrait marquer son empreinte dans l’histoire du derby. Mahmoud Gassama ne mâche pas ses mots. « C’est un match pour lui. Les meilleurs doivent se montrer. On va lui faire comprendre que ce match est extrêmement important », prévient-il.

Lire aussi : Habib Beye hérite d’un gros problème à Marseille

« C’est l’un des Olympicos les plus importants de l’histoire. Si Marseille perd, tu peux oublier la Ligue des champions, c’est terminé. Tu te mets dans la merde. Marseille en barrages, c’est compliqué. Je pense que ça peut être un match pour Endrick, c’est un match pour les grands joueurs », a poursuivi Gassama. L’avertissement est clair : l’OM joue bien plus que trois points face à l’OL.

Marseille face à son destin européen

Au-delà de la rivalité, c’est la perspective d’une qualification en Ligue des champions qui est en jeu. Un revers fragiliserait la quatrième place et installerait un climat de crise durable. À ce stade de la saison, la marge d’erreur est quasi inexistante. Dans ce contexte délicat, les cadres marseillais devront répondre présents. L’Olympico n’offre ni filet de sécurité ni seconde chance. Pour l’Olympique de Marseille, l’heure n’est plus aux promesses, mais aux actes.

Lire aussi sur l’OM :

Alerte rouge à Marseille : Des preuves confirment le piratage !

À voir

PSG-Monaco : Enorme coup de pression de Luis Enrique au vestiaire

Coup de théâtre à Marseille : Habib Beye va se séparer d’un cadre

Marseille-OL : Décision choc de La LFP avant l’Olympico !