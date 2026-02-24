PSG-Monaco : Enorme coup de pression de Luis Enrique au vestiaire

À la veille du barrage retour PSG-Monaco en Ligue des champions, Luis Enrique a haussé le ton. Derrière le calme apparent, le technicien espagnol a envoyé un message clair : Paris n’a rien accompli, tout reste à faire.

PSG : Le message fort de Luis Enrique avant Monaco

Dans l’auditorium, le regard était fixe, la voix posée mais ferme. Luis Enrique n’a pas voulu entendre parler de gestion ou de calcul, malgré le succès 3-2 décroché à l’aller sur la pelouse de l’AS Monaco. Pour lui, le scénario est clair : « On est dans une compétition différente mais après le match il y aura une équipe éliminée. Monaco va commencer le match avec un but de retard. Il faut savoir qu’il y aura des moments difficiles ».

Le coach du Paris Saint-Germain insiste sur la gestion émotionnelle. « Nos supporters le savent. Il faudra savoir gérer ces moments. La meilleure manière de gérer c’est de faire comme d’habitude. Il n’y a pas de résultat à défendre, il y a un match à gagner. » En clair, pas de calcul frileux, pas de repli stratégique. Paris devra attaquer, imposer, respirer par le ballon.

Dembélé absent, Doué attendu

Autre onde de choc : l’absence d’Ousmane Dembélé. « Dembélé ? Non, il ne sera pas là demain. S’il y a un joueur qui n’a pas fait l’entraînement de pré-match, ce n’est pas possible de jouer demain. Nous ne voulons prendre de risque avec aucun joueur. Ce n’est pas grave mais il faut savoir attendre », a fait savoir Luis Enrique.

Le message médical est clair, la prudence prime. Dans le même registre, Fabian Ruiz et Senny Mayulu manqueront également à l’appel. Une équation délicate face à une équipe monégasque revancharde, brillante récemment en championnat.

Une bataille mentale avant tout

Plus qu’un duel tactique, ce PSG-Monaco s’annonce comme un combat de nerfs. Luis Enrique le sait : la Ligue des champions ne pardonne aucune baisse de tension. Paris avance avec un but d’avance, certes, mais surtout avec une obligation : affirmer son statut. Mercredi soir, le Parc jugera. Et dans ce type de rendez-vous, seuls les audacieux survivent.

