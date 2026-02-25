L’incroyable fuite du PSG sur Dembélé qui fait polémique

Ousmane Dembélé sera absent pour le match retour contre l’AS Monaco. Le PSG, en privé, aurait laissé filtrer cette information avant l’annonce officielle, créant un choc chez l’attaquant.

PSG : Dembélé, une absence qui plane comme une ombre sur le Parc

Le week-end dernier, les regards étaient rivés sur Ousmane Dembélé lors de la rencontre entre le PSG et le FC Metz. Mais le Ballon d’Or 2025 n’a pas pu participer, sorti sur blessure peu avant la demi-heure de jeu lors du match aller contre l’AS Monaco. Depuis, un voile d’incertitude planait sur sa disponibilité pour la seconde manche de barrage de Ligue des champions.

Lire aussi : PSG-Monaco : Un premier coup dur pour Luis Enrique !

L’attaquant, touché au mollet, ne participera finalement pas à ce rendez-vous crucial. Le Paris SG, toujours soucieux de gérer sa communication, aurait néanmoins laissé échapper l’information dès le matin, avant l’annonce officielle du forfait. Une fuite qui a surpris de nombreux observateurs et alimenté toutes les spéculations autour de la composition parisienne.

Dembélé, tout était déjà clair

Le journaliste Vincent Duluc a confirmé la situation avec une pointe d’humour dans L’Équipe de Greg sur La Chaîne L’Équipe : « J’étais à Poissy à midi, on savait que Dembélé n’était pas à l’entraînement. Donc à partir du moment où il n’était pas à l’entraînement, on savait qu’il n’allait pas jouer. Je n’ai jamais pensé que Dembélé allait pouvoir tenir sa place. »

À voir

ASSE : Ce discours de Montanier va marquer toute la saison

Lire aussi : PSG-Monaco : Luis Enrique avec un renfort au milieu !

Selon Duluc, cette absence n’est pas catastrophique pour le Paris SG, qui reste « une vraie équipe ». « Ce n’est pas très embêtant pour le PSG, mais ça l’est pour Dembélé », a-t-il ajouté, soulignant que l’attaquant devra se concentrer sur sa récupération avant de retrouver les terrains.

Avec Dembélé forfait, l’entraîneur espagnol doit repenser sa stratégie offensive pour contrer Monaco. Le club dispose de solutions, mais l’absence de son joyau technique change forcément la donne. Les options se réduisent et chaque décision tactique devient cruciale pour maintenir l’ambition parisienne en Ligue des champions.

Lire aussi sur le PSG :

PSG-Monaco : Enorme coup de pression de Luis Enrique au vestiaire

À voir

Mercato : Officiel ! Le Stade Rennais s’offre un super renfort

Mercato Paris SG : La condition d’un phénomène avant de signer !

PSG : Clash dans le vestiaire, Désiré Doué donne sa version