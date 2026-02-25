Mercato : Officiel ! Le Stade Rennais s’offre un super renfort

Le Stade Rennais travaille pour l’avenir et sécurise l’un de ses joyaux. Comme attendu, Junior Ake, seulement âgé de 19 ans, signe son premier contrat professionnel avec les Rouge et Noir jusqu’en 2029.

Mercato Stade Rennais : Junior Ake franchit un cap avec le SRFC

Junior Ake, formé au club, franchit une étape décisive dans sa jeune carrière. Arrivé à Rennes en 2022, le défenseur central ou latéral gauche a déjà été international français chez les U18 et U19. La saison dernière, il a contribué à la victoire en Coupe Gambardella, un succès qui a mis en lumière son potentiel.

Cette saison, bien qu’évoluant principalement avec l’équipe réserve en National 3, il s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel. Sa première apparition dans le groupe pro a eu lieu lors du match face au PSG le 13 février dernier, un événement marquant pour un joueur en pleine progression.

Ake entre fierté et ambitions au SRFC

Dans le communiqué officiel du club, Junior Ake a exprimé son émotion après la signature de son premier contrat professionnel. « C’est un moment que j’ai attendu depuis longtemps et cela représente une grande fierté de signer dans mon club formateur. L’année passée a été très chargée et elle m’a permis de progresser rapidement », a-t-il déclaré.

« Le moment de joie avec les supporters après la victoire face à Paris me donne envie de rapidement retrouver le Roazhon Park et d’y faire mes premiers pas sur le terrain. J’espère que ce sera bientôt », a poursuivi Ake. Ses mots traduisent une motivation sincère et un désir profond de s’imposer dans l’effectif professionnel. Pour un joueur aussi jeune, cette signature représente un tremplin majeur.

La vision du club : patience et développement

Denis Arnaud, directeur de l’Académie, souligne l’évolution constante de Junior. « C’est un joueur qui est arrivé timide et qui, quatre ans plus tard, est devenu un vrai défenseur, avec encore une belle marge de progression. Junior est agressif, il aime le duel, c’est un compétiteur. Il aime défendre et il sait bien le faire », a-t-il déclaré.

Le club mise également sur son développement dans la communication et le leadership sur le terrain : des qualités que Junior Ake devra acquérir pour devenir un pilier des Rouge et Noir. Cette signature illustre la politique du Stade Rennais : promouvoir ses jeunes talents tout en leur offrant un environnement pour grandir.

