Mercato OL : Après Endrick, Fonseca exige d’autres renforts

L’entraîneur de l’OL ne cache pas pour le mercato d’hiver. Il réclame d’autres renforts à la suite d’Endrick, afin de mieux figurer dans les trois compétitions où son équipe est engagée.

Mercato OL : Fonseca attend des renforts à la suite d’Endrick

L’OL a réussi un joli coup en se faisant prêter les services d’Endrick. L’avant-centre en provenance du Real Madrid vient renforcer l’attaque de Lyon pour la deuxième partie de la saison. Mais ce ne sera pas tout pour le marché hivernal du club rhodanien.

Lisez aussi : OL : Un renfort inattendu à l’entraînement avant Monaco

À voir

Mercato OM : Deux obstacles entre Robinio Vaz et Strasbourg

Paulo Fonseca réclame encore des joueurs en renfort, surtout que la DNCG a levé l’interdiction de recruter. « C’est une période différente, car nous pouvons avoir de nouveaux joueurs », a-t-il déclaré en conférence de presse. Il est important de noter que l’Olympique Lyonnais joue sur trois fronts cette année 2026 : En Ligue Europa, en plus de la Ligue 1 et la coupe de France.

Des départs annoncés à l’Olympique Lyonnais

Le coach de Lyon a également confirmé d’éventuels départs cet hiver. « D’autres peuvent partir. Mais c’est une situation normale à ce moment-là. On parle avec les joueurs, on leur fait comprendre que c’est une année importante pour le club, qu’on a des objectifs, et qu’on veut les atteindre », a-t-il annoncé.

Avant l’ouverture officiielle du mercato hivernal, le nom de Tyler Morton revenait parmi les joueurs sur le départ. Convoité par plusieurs clubs, notamment en Premier League (Crystal Palace, Nottingham Forest), il pourrait faire l’objet d’un transfert dans ce mois de janvier.

Au sujet des postes à renforcer et les profils recherchés, le technicien portugais a caché son jeu. « Je ne veux pas parler des positions, mais nous travaillons à cela », a-t-il glissé.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : 13M€ ! Lyon reçoit une réponse cash pour un milieu offensif

À voir

Mercato PSG: Un crack de Ligue 1 pour remplacer Marquinhos ?

Mercato OL : Xavi Alonso a tenté le coup Tyler Morton

OL : Pourquoi l’Olympique Lyonnais temporise pour Endrick ?