OM : Il avoue, signer à Marseille fut une énorme erreur…

Un transfert à l’OM qui semblait rêvé s’est transformé en parcours semé d’embûches. Stéphane Dalmat revient sur sa signature à l’Olympique de Marseille, un choix qu’il considère aujourd’hui comme une erreur de jeunesse.

OM : Les gros regrets de Stéphane Dalmat

À seulement 19 ans, Stéphane Dalmat pensait vivre le rêve de tout jeune footballeur : rejoindre l’OM, club mythique de la Canebière. Pourtant, en octobre dernier, l’ancien milieu de terrain confiait à Génération After que cette étape de sa carrière avait été prématurée. « J’ai eu beaucoup de transferts en l’espace de quatre ans. Quand tu changes souvent de club, tu n’as pas de stabilité, donc… », raconte-t-il.

Dalmat explique que son absence de formation classique l’a exposé à des choix difficiles dès ses débuts professionnels. « Je n’ai pas fait de centre de formation, donc je n’ai pas été formaté. J’ai tout de suite été mis devant le fait accompli », avoue-t-il. Une succession de clubs (Toulouse, Tottenham, Bordeaux) a rythmé ses premières années, fragilisant sa progression.

Marseille, un rêve… devenu casse-tête

Signé sur la Canebière, Dalmat avoue qu’il aurait aimé recevoir de meilleurs conseils avant de s’engager : « J’aurais aimé qu’on me dise ‘reste à Lens une deuxième saison pour confirmer’, plutôt que de faire un grand transfert à Marseille. » Le jeune joueur, ambitieux mais mal entouré, a découvert que la pression d’un grand club peut vite devenir un poids.

Malgré tout, il reconnaît l’attrait incontournable de l’Olympique de Marseille : « Mais après, qui refuse Marseille quand il a 19 ans… Marseille, c’était quelque chose », avouait-il. Une citation qui résume le dilemme de tout talent confronté à l’appel des projecteurs trop tôt dans sa carrière.

L’expérience marseillaise fut courte. Dès 2000, Dalmat quitte la cité phocéenne pour rejoindre le PSG, avant de poursuivre sa carrière à l’Inter Milan. Ces passages successifs reflètent les aléas d’une trajectoire professionnelle souvent dictée par le mercato, plus que par la progression sportive. Aujourd’hui, Stéphane Dalmat regarde en arrière avec lucidité et humour.

