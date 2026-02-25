ASSE : Ce discours de Montanier va marquer toute la saison

Philippe Montanier n’a pas seulement préparé ses joueurs de l’ASSE tactiquement avant le match contre Laval, il les a électrisés mentalement. Son message résonne comme un véritable manifeste pour l’ensemble de la saison des Verts.

ASSE : Une victoire construite dès les premières minutes face à Laval

Dès le coup d’envoi face à Laval, l’ASSE a montré qu’elle n’était pas venue pour admirer le spectacle. À la deuxième minute, une main d’Ylies Aradj dans la surface offre un penalty aux Stéphanois. Zuriko Davitashvili ne tremble pas et envoie le ballon au fond des filets (3e). La suite du match confirme cette domination : Cardona percute côté droit, Davitashvili se procure plusieurs occasions, mais la défense lavalloise se montre solide.

Laval ne se laisse pas faire et trouve même l’égalisation à la 36e minute grâce à Camara, qui trompe Larsonneur d’une frappe précise. Mais l’AS Saint-Etienne réplique immédiatement : Boakye et Stassin combinent parfaitement, et Boakye redonne l’avantage aux Verts d’une frappe enroulée du gauche, magnifiquement placée.

Le discours de Montanier qui transcende ses joueurs

Avant ce succès, Philippe Montanier a livré un discours d’une intensité rare. « L’intérêt du club est au-dessus de nos intérêts personnels. L’étoile que vous avez ici est au-dessus de tout. Et plus l’étoile brille, plus la lumière rejaillira sur chacun d’entre vous. C’est un privilège de faire briller cette étoile », a insisté l’entraîneur, rappelant l’importance de l’engagement collectif.

Il a insisté sur le rôle de la tête dans le football : « Notre principal adversaire, c’est nous et notre cerveau ! L’envie, c’est comme le carburant dans une voiture. » Ce message a visiblement fait mouche, tout en galvanisant les joueurs et leur permettant de conserver leur avantage malgré une fin de match crispante.

Une saison qui pourrait basculer grâce à l’esprit d’équipe

Cette victoire 2-1, obtenue sur le fil, n’est pas seulement trois points : elle illustre la cohésion et la discipline mentale imposées par Montanier. Saint-Étienne s’installe provisoirement à la deuxième place du championnat, mais surtout, les Verts affichent une force collective qui pourrait faire la différence tout au long de la saison.

À Geoffroy-Guichard, chaque duel, chaque ballon, chaque appel se joue désormais dans l’esprit d’un groupe conscient que la vraie bataille se déroule d’abord dans la tête. Montanier l’a rappelé : faire briller l’étoile du club, c’est permettre à chaque joueur d’en bénéficier. Un leitmotiv qui pourrait bien définir la saison stéphanoise.

