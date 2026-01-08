Choc à l’OM : De Zerbi a un plan secret en défense !

Le secteur défensif de l’OM ne rassure pas vraiment en cette deuxième partie de saison. Mais Roberto De Zerbi a une stratégie inédite avec Leonardo Balerdi.

OM : Le plan de De Zerbi pour relancer Leonardo Balerdi

Il est une nouvelle fois au centre des critiques. Leonardo Balerdi semble retombé dans ses travers à l’Olympique de Marseille. Entre soucis physiques récurrents et prestations insipides, le défenseur argentin ne rassure plus à son poste. Si bien que le doute persiste sur son avenir à l’OM.

Rappelons que Leonardo Balerdi est passé par toutes les émotions en Provence. Critiqué pour ses erreurs, l’international argentin n’a jamais baissé les bras. Il avait réduit au silence ses détracteurs en enchainant de solides prestations la saison passée. Et même s’il rencontre aujourd’hui des difficultés, sa capacité à se relever ne fait aucun doute.

Un duo 100 % argentin en défense centrale

L’absence de Nayef Aguerd, parti à la CAN, et la méforme de Benjamin Pavard pourraient lui permettre de vite se relancer. RMC Sport explique d’ailleurs que l’entraîneur de l’OM a un plan en défense. Le retour de Facundo Medina dans son onze de départ devrait permettre à Leonardo Balerdi de retrouver sa confiance.

Avec ce duo 100 % argentin, puis Geronimo Rulli dans les buts, les conditions seraient idéales pour retrouver son meilleur niveau. C’est en tout cas le souhait des dirigeants de l’OM et de Roberto De Zerbi. Ce dernier a pleinement confiance en Leonardo Balerdi.

