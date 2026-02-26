Mercato ASSE : Vers un départ fracassant de Tardieu ?

Florian Tardieu n’est plus tout à fait intouchable à l’ASSE. À l’heure où le club du Forez redessine ses ambitions, l’avenir du milieu expérimenté s’écrit en pointillés, entre incertitudes sportives et rumeurs de mercato.

Un nouvel ordre établi à l’ASSE sous Montanier

Depuis la prise de fonctions de Philippe Montanier, l’AS Saint-Étienne a changé de tempo. Le technicien a imposé sa méthode avec autorité : pressing coordonné, transitions rapides et hiérarchie bousculée. Les Verts ont retrouvé une dynamique, et avec elle, une concurrence féroce. Dans ce jeu de chaises musicales, certains cadres vacillent.

Le repositionnement d’Augustine Boakye dans l’entrejeu a rebattu les cartes. Plus mobile, plus percutant, le Ghanéen offre un profil complémentaire qui séduit le staff. Résultat : les minutes se raréfient pour ceux que l’on pensait indéboulonnables, à l’image d’un certain Florian Tardieu.

Mercato ASSE : Tardieu face au doute

À 33 ans, Florian Tardieu connaît les lois du haut niveau. Revenu récemment d’un pépin physique, celui qui était le patron du milieu sous Eirik Horneland doit désormais convaincre dans un rôle moins central. Son influence, autrefois évidente, paraît aujourd’hui discutée et son avenir à l’ASSE poserait problème selon Jeunes Footeux.

En fin de contrat en juin, le timing interroge. Prolongation ou séparation anticipée ? En coulisses, plusieurs clubs sondent la situation. Un départ ne serait pas une surprise totale, mais il aurait des allures de tournant. À Saint-Étienne, les cycles se succèdent. Et parfois, même les piliers doivent céder la place.

