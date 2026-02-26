ASSE : Vers un énorme coup dur pour Saint-Étienne ?

L’ASSE pourrait perdre l’un de ses jeunes talents pour une période prolongée. Nadir El-Jamali, milieu prometteur de 18 ans, fait face à une blessure sérieuse qui menace sa fin de saison.

ASSE : Nadir El-Jamali, un jeune talent freiné dans son élan

Nadir El-Jamali, considéré comme l’un des espoirs les plus brillants du centre de formation stéphanois, traverse une période délicate. Victime d’une blessure au genou lors des entraînements, le jeune milieu a été contraint de déclarer forfait pour les deux derniers matchs de l’ASSE. À seulement 18 ans, le joueur voit sa progression stoppée net, alors qu’il s’affirmait progressivement dans l’effectif professionnel.

Lire aussi : ASSE : Ce discours de Montanier va marquer toute la saison

À voir

Mercato PSG : L’accord secret qui envoie Vitinha au Real

La gravité exacte de la blessure reste à confirmer, mais les premières indications laissent craindre plusieurs semaines d’indisponibilité, selon Peuple-Vert. Pour un club en quête de stabilité au milieu de terrain, cette absence pourrait peser lourd sur les performances des Verts dans les prochaines rencontres.

Une saison menacée par l’opération

Du côté de l’Étrat, la possibilité d’une intervention chirurgicale est sérieusement envisagée. Une opération pourrait non seulement prolonger l’arrêt, mais également mettre fin à la saison de l’international français U19. Le scénario serait doublement pénalisant : pour le joueur, qui devra faire face à un long processus de récupération, et pour Saint-Étienne, qui perd un élément clé dans sa dynamique actuelle.

Lire aussi : Sprint final, un calendrier relevé pour Saint-Etienne

Malgré ce coup dur, l’AS Saint-Etienne reste concentrée sur ses objectifs, tout en espérant un rétablissement rapide de son jeune prodige. L’avenir de Nadir El-Jamali pourrait bien dépendre des prochaines semaines et des décisions médicales qui s’imposent.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Maubleu lâche un message fort pour Larsonneur

À voir

OM-OL : Marseille fait une annonce importante avant Lyon

Deux excellentes nouvelles pour Montanier avant Pau

ASSE : Comment Montanier a boosté Saint-Etienne contre Laval