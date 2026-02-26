Coupe de France : Mauvaise nouvelle confirmée pour l’OM

L’OM va devoir composer sans son milieu phare pour le prochain tour de la Coupe de France. Pierre-Emile Höjbjerg est suspendu, un coup dur pour Habib Beye et Marseille.

Höjbjerg forfait contre Toulouse : un coup dur pour l’OM

L’OM a appris mercredi une nouvelle qui risque de compliquer sa route en Coupe de France. Pierre-Emile Höjbjerg, pièce maîtresse du milieu marseillais, manquera la rencontre face à Toulouse prévue le 4 mars. La commission de discipline a infligé un match de suspension au Danois, suite à son cinquième avertissement en compétition nationale.

Ce coup dur tombe à un moment crucial pour les Olympiens, qui cherchent à se relancer après quelques performances en demi-teinte en Ligue 1. Sans Höjbjerg, Habib Beye va devoir réinventer son schéma tactique et trouver un équilibre au milieu pour ne pas laisser le contrôle du jeu à Toulouse.

Beye face à un casse-tête avant Toulouse

La suspension de Höjbjerg s’ajoute à une série de sanctions observées cette saison. Déjà averti contre Angers, Toulouse, le PSG et Rennes, le Danois paie le prix de sa combativité sur le terrain. L’OM devra donc combler son absence avec créativité, peut-être en donnant du temps de jeu à un jeune ou en réorganisant le milieu défensif.

Le club n’est pas seul à être touché : plusieurs joueurs dans d’autres équipes de la compétition ont également été suspendus, rappelant la rigueur de la commission de discipline. Pour Marseille, la gestion de cette suspension sera un vrai test pour Beye, qui doit à la fois maintenir la compétitivité et protéger ses cadres des excès de cartons jaunes.

