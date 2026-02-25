Mercato PSG : L’accord secret qui envoie Vitinha au Real

Le PSG pourrait perdre l’un de ses joyaux cet été. Vitinha serait sur le point de franchir la frontière et de rejoindre le Real Madrid, selon des sources espagnoles.

Mercato PSG : Vitinha, cible prioritaire du Real Madrid

À 26 ans, Vitinha n’a jamais été aussi convoité. Le milieu portugais, arrivé à Paris en 2022, a rapidement démontré sa capacité à diriger le tempo au cœur du jeu parisien. Ses performances impressionnantes ne passent pas inaperçues et, d’après La Cadena Ser, un accord discret serait déjà en discussion avec le club espagnol.

Le PSG, conscient de sa valeur, ne céderait pas à la légère. Le transfert pourrait se chiffrer autour de 100 millions d’euros selon un accord entre le joueur et le club français, un montant conséquent mais justifié pour un joueur capable de transformer le rythme d’une équipe. Cette opération pourrait marquer un tournant dans le mercato parisien, avec un départ majeur en perspective.

Des relations apaisées entre Paris et Madrid

L’histoire entre le PSG et le Real Madrid a connu des hauts et des bas. Mais récemment, les tensions semblent s’être estompées. Les discussions pour Vitinha se dérouleraient dans un climat favorable, ce qui pourrait accélérer la transaction. Une entente cordiale entre les clubs est souvent le moteur d’un transfert rapide et réussi.

De plus, le joueur lui-même semble séduit par l’idée de changer d’air. Après une expérience riche à Paris, Vitinha voudrait relever un nouveau défi et briller dans l’un des plus grands clubs du monde. Cette double dynamique (accord avec le PSG et joueur motivé) pourrait précipiter son départ dès cet été.

Le PSG face à un choix stratégique

Pour le club de la capitale, vendre Vitinha représenterait à la fois une perte sportive et un gain financier énorme. Le Paris Saint-Germain devra peser le pour et le contre : garder un joueur clé pour consolider son effectif ou profiter d’un chèque record pour réinvestir sur le marché. Reste à savoir si le Real Madrid mettra sur la table les 100 millions exigés et si d’autres prétendants (anglais ou italiens) tenteront de rafler la mise.

