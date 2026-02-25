OM-OL : Marseille fait une annonce importante avant Lyon

À quelques jours de l’Olympico, l’OM prend les devants pour sécuriser l’accès de ses supporters. Un rappel essentiel après la récente cyberattaque qui avait ébranlé le club.

OM-OL : Les E-billets réédités après la cyberattaque

L’Olympique de Marseille a confirmé ce mercredi soir une décision qui impacte directement ses fans : tous les e-billets pour les prochains matchs à domicile, face à Lyon le 1er mars et Toulouse le 4 mars, doivent être téléchargés à nouveau. Cette mesure fait suite à une cyberattaque récente, bien que le club assure que les données bancaires et mots de passe de ses abonnés n’ont pas été compromis.

Lire aussi : Alerte rouge à Marseille : Des preuves confirment le piratage !

À voir

Mercato OL : Un top joueur Bosnien dans le viseur de Lyon

Le message officiel diffusé sur les réseaux sociaux insiste sur la prudence : « Par mesure de précaution, nous avons réédité les e-billets afin de garantir un accès fluide et sécurisé à l’Orange Vélodrome. » Les supporters qui conserveraient leurs billets téléchargés avant mercredi 19h risquent de se voir refuser l’entrée.

𝗢𝗠-𝗢𝗟 : 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗮𝘂𝘅 𝗲-𝗯𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁𝘀



– 𝘛𝘦́𝘭𝘦́𝘤𝘩𝘢𝘳𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘦-𝘣𝘪𝘭𝘭𝘦𝘵𝘴



Par mesure de précaution, l’Olympique de Marseille 𝗮 𝗿𝗲́𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗲́ 𝗹𝗲𝘀 𝗲-𝗯𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁𝘀 pour les rencontres… pic.twitter.com/65E4MyfKUr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 25, 2026

Olympico : une logistique renforcée pour l’événement

L’Olympique de Marseille rappelle également que la carte d’abonnement physique ne sera pas valable pour l’Olympico, soulignant l’importance de télécharger la nouvelle version numérique. L’objectif est clair : éviter tout blocage à l’entrée et assurer une expérience sereine aux supporters marseillais.

Lire aussi : Marseille en danger : L’avertissement choc avant l’OL

Pour récupérer son e-billet, il suffit de se rendre sur son espace personnel et de suivre les instructions fournies par le club. Une étape simple mais cruciale pour ne pas rater ce rendez-vous phare de la saison, où chaque détail compte, sur le terrain comme à l’entrée de l’enceinte.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Accord manqué avec Haaland pour Marseille, les vérités sortent

À voir

Mercato PSG : L’accord secret qui envoie Vitinha au Real

Coup dur à Marseille : L’arrivée d’un crack sabotée par Paris !

OL : Un grand retour surprise, 2 incertains pour l’Olympico