OL : Matt Turner raconte son mercato cauchemar à Lyon

Arrivé à l’OL comme une promesse, Matt Turner s’est vite retrouvé au cœur d’un imbroglio financier qui a bouleversé son été. Le gardien américain revient sur cette période inattendue à Lyon et sur ses ambitions pour l’avenir.

OL : Matt Turner à Lyon, un transfert qui ne se déroula pas comme prévu

Matt Turner, gardien expérimenté de 31 ans, espérait aborder un nouveau chapitre dans sa carrière lorsqu’il fut transféré de Nottingham Forest vers l’Olympique Lyonnais. « L’opportunité de quitter Nottingham Forest pour un club comme Lyon s’est présentée. Et j’ai pensé que c’était une opportunité en or », confie-t-il. Confiant, il voyait ce transfert comme une chance de rejoindre une ville accueillante, un club historique et des coéquipiers qu’il connaissait déjà.

Lire aussi : OL Mercato : Lyon négocie le transfert d’une star

Pourtant, le rêve tourne rapidement au casse-tête. « Quand la nouvelle est tombée que le club allait être relégué financièrement le jour de mon anniversaire, le 24 juin, je me suis dit : « oh là là, ça y est » », raconte Turner dans le podcast Unfiltered Soccer. Malgré son enthousiasme, il comprend vite qu’il n’était qu’un pion dans une manœuvre complexe orchestrée par les anciens dirigeants.

La prudence avant tout

Ne souhaitant pas mettre Lyon en difficulté, Turner a accepté un prêt immédiat vers New England Revolution. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Même si vous jouez de façon exceptionnelle chaque semaine, vous ne pourriez jamais rattraper le coup », explique-t-il. Les Gones, sous la direction de Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, réussissent à limiter les dégâts tout en préservant la stabilité financière du club.

À voir

OM-OL : Marseille fait une annonce importante avant Lyon

Lire aussi : OM-OL : La LFP va sévir, une lourde sanction imminente

Cette décision a permis à Turner de continuer à s’entraîner et à jouer régulièrement, tout en restant lucide sur la situation. « C’était une nouvelle opportunité de m’intégrer dans un nouvel environnement et de faire mes preuves », souligne le gardien.

Ambitions intactes pour le Mondial 2026

Malgré ces turbulences, Turner ne perd pas de vue ses objectifs. Titulaire avec New England, il a disputé 11 rencontres cette saison, encaissant 20 buts, tout en restant un joueur clé pour l’équipe nationale américaine et en étant fair-play face à la concurrence. « Bravo à Matty Freese, car il a conservé la place de numéro 1. Mon rôle est de le soutenir et de continuer à me battre », explique-t-il.

Pour Turner, 2026 s’annonce comme une année de revanche et de consolidation, à Lyon ou ailleurs. Entre sagesse et détermination, il garde son cap : « Je veux des responsabilités et continuer à progresser, toujours avec grâce et respect », a-t-il indiqué.

Lire aussi sur l’OL :

OM-OL : Marseille fait une annonce importante avant Lyon

À voir

ASSE : Vers un énorme coup dur pour Saint-Étienne ?

Mercato OL : Un top joueur Bosnien dans le viseur de Lyon

OL : Un grand retour surprise, 2 incertains pour l’Olympico