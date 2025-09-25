OM : Nayef Aguerd brille, l’Angleterre crie à la faute !

En recrutant Nayef Aguerd à la dernière minute du mercato, l’OM a mis la main sur un défenseur qui s’est vite imposé dans son groupe. Mais ce transfert donne quelques regrets à son ancien club, West Ham.

Nayef Aguerd, un plan B devenu un pion essentiel à l’OM

Nayef Aguerd est en train de s’imposer comme le nouveau roc défensif de l’Olympique de Marseille. Il était pourtant le plan B de l’OM à ce poste. Les Olympiens souhaitaient initialement recruter Joël Ordonez du Club Bruges. Mais l’échec des négociations a finalement poussé les recruteurs phocéens vers le défenseur marocain.

L’OM a déboursé près de 23 millions d’euros pour le déloger de West Ham dans les ultimes heures du mercato. Un choix couronné de succès, puisque Nayef Aguerd n’a eu besoin que de quelques matchs pour prendre ses marques et afficher une solidité impressionnante à Marseille. Il a particulièrement brillé lors du Classique contre le PSG (1-0).

L’ancien Rennais a muselé l’attaque parisienne. Il a même contribué au but victorieux de l’OM, finalement attribué à Marquinhos pour un CSC. Les supporters marseillais voient en lui le patron de la défense tant recherché. Pendant ce temps, son ancien club, West Ham, regrette amèrement sa décision.

West Ham a commis une énorme erreur

Le site Givemesport dénonce une « énorme erreur » de la part des Hammers. Le club londonien vit un début de saison cauchemardesque avec 13 buts encaissés en 5 journées. C’est actuellement la pire défense de Premier League. Les Hammers sont relégables et peuvent craindre le pire d’ici la fin de la saison. Même s’ils ont recruté Igor Julio pour étoffer leur défense, les résultats sur le terrain sont inquiétants.

Au regard de tout ceci, l’OM pourrait bien remercier le Club Bruges. En se montrant trop gourmand dans les négociations, le club belge a involontairement permis aux Phocéens de s’offrir le roc marocain Nayef Aguerd. Laissant West Ham dans une situation critique en Premier League.