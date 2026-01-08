INFO Mercato : Le RC Lens annonce une signature en MLS !

Le Racing Club de Lens a officialisé le départ d’Hamzat Ojediran, qui va rejoindre les États-Unis et les Colorado Rapids. Placardisé par Pierre Sage, il n’a pas joué la moindre minute en Ligue 1 cette saison.

Mercato : Le RC Lens officialise le départ d’Hamzat Ojediran

Ce transfert était dans les tuyaux depuis quelques semaines. Le milieu de terrain du RC Lens, Hamzat Ojediran quitte le RCL et s’envole en direction de la MLS pour rejoindre les Colorado Rapids.

« Apparu à 17 reprises en une saison et demie sous la tunique sang et or, le milieu de terrain nigérian donne un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le club pensionnaire de Major League Soccer (États-Unis). Le meilleur pour la suite Hamzat ! », écrit le club lensois sur son site officiel. Arrivé à Lens à l’été 2024, l’international nigérien n’a disputé que 17 rencontres sous les couleurs des Sang-et-Or et n’a jamais su répondre aux attentes.

🔁 Hamzat Ojediran aux @ColoradoRapids



Apparu à 17 reprises en une saison et demie sous la tunique sang et or, le milieu de terrain nigérian donne un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le club pensionnaire de @MLS.



Le meilleur pour la suite @ojehamzzy18 ! 👋 pic.twitter.com/Hwmw7hdKae — Racing Club de Lens (@RCLens) January 8, 2026

Placardisé par Pierre Sage, le joueur de 22 ans n’a pas joué la moindre minute en Ligue 1 cette saison. Il a signé un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2029 avec deux ans supplémentaires en option, pour un transfert estimé à environ 3 millions d’euros. Un bon coup puisque le RC Lens avait déboursé 1,5 million d’euros pour l’engager en provenance de Debrecen.

À voir

OL Mercato : Le dossier Noah Nartey se décante

Pádraig Smith, le président de la franchise de MLS, s’est félicité de ce renfort : « Nous sommes ravis d’accueillir un joueur du calibre d’Hamzat. Il apporte une présence physique exceptionnelle, une discipline défensive et une explosivité remarquables à notre milieu de terrain. Il correspond parfaitement au système de notre coach. » Apparu à 17 reprises en une saison et demie sous la tunique du RC Lens, le natif de Lagos donne un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le club pensionnaire de la Major League Soccer.