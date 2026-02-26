OM : Marseille prépare un coup XXL à Marbella !

Loin du tumulte du Vélodrome, l’OM s’est offert une parenthèse stratégique sous le soleil andalou. Objectif : rallumer la flamme et frapper fort avant un rendez-vous capital en Ligue 1 contre l’OL.

OM : Marseille aiguise ses armes loin du Vélodrome

À Marbella, l’Olympique de Marseille ne cherche pas la carte postale. Le décor est idyllique, certes, mais l’heure n’est pas aux selfies sur la Costa del Sol. Le club phocéen est venu se reconstruire, panser ses doutes et retrouver cette intensité qui a trop souvent déserté ses dernières sorties.

Ce stage, pensé comme un électrochoc, marque une étape charnière. Nouveau cycle, nouvelles exigences. Le staff a volontairement coupé le groupe du monde extérieur : huis clos strict, séances à haute intensité, discussions franches. L’idée est simple : remettre les têtes à l’endroit pour remettre les jambes à l’endroit.

Intensité maximale, concurrence totale

Sur les terrains impeccables du centre d’entraînement, le tempo a changé. Les séances sont rythmées, exigeantes, presque suffocantes. Chaque exercice est conçu pour remettre du mordant dans les duels et de la précision dans les transitions, rapporte RMC. Le mot d’ordre est clair : accélérer pour survivre.

Dans ce contexte, personne n’est assuré de quoi que ce soit. Les cartes sont redistribuées. Les statuts ? Relatifs. Le message envoyé au vestiaire est clair : l’implication primera sur la réputation. Une manière subtile de réinstaller une concurrence saine, mais féroce, à l’approche du sprint final.

Retrouver l’âme d’un collectif

Mais le football ne se résume pas à des schémas tactiques. À Marbella, il est aussi question de regards, de sourires retrouvés et de discussions tardives autour d’un dîner. Le groupe a partagé des moments loin des crampons : activités extérieures, repas en petits comités, échanges sans filtre.

Ces instants ont une vertu précieuse : ressouder un vestiaire parfois traversé par le doute. Marseille veut recréer une dynamique, casser la routine et raviver cette solidarité qui fait les grandes équipes. Car dimanche, face à l’ennemi lyonnais au Vélodrome, il ne suffira pas de bien jouer. Il faudra frapper fort.

