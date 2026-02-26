ASSE : Montanier prend une décision forte pour Moueffek et Tardieu

L’ASSE avance avec des certitudes, mais aussi des choix forts, à la veille d’un déplacement périlleux sur la pelouse de Pau FC. Philippe Montanier a tranché : Aïmen Moueffek et Florian Tardieu auront un rôle majeur à jouer dans le sprint de Ligue 2.

ASSE : Montanier redistribue les cartes au milieu

Dans le cœur battant du jeu stéphanois, la concurrence fait rage. Et l’entraîneur des Verts ne s’en cache pas. « L’avantage, c’est qu’on a des joueurs au milieu qui ont des profils différents. Flo Tardieu, quand je suis arrivé, était blessé, donc il fallait le laisser revenir. Là, il a fait une séance complète, donc je pense qu’il peut postuler à avoir plus de temps de jeu que la dernière fois », a confié Philippe Montanier face à la presse.

Un message clair ! Florian Tardieu est prêt. Et dans une équipe qui vise la constance, son retour en pleine possession de ses moyens n’est pas anodin. Montanier l’assume : « Après, il y a les profils, la forme du moment et aussi un plan de jeu qui permet de choisir les caractéristiques de chacun des joueurs. Mais forcément, on compte sur tout le monde. Aïmen Moueffek est quand même un joueur important de l’effectif, comme Florian Tardieu. »

Moueffek, l’atout polyvalent des Verts

Aïmen Moueffek, justement, pourrait bien incarner la clé tactique du week-end. Le technicien stéphanois voit en lui bien plus qu’un simple relayeur. « Il peut nous aider en finisseur, mais il peut être aussi dès le départ comme ça a été contre Montpellier », précise-t-il.

Le milieu, décrit comme « le cœur du jeu », exige volume, récupération et projection. « Aïmen Moueffek a toutes ces qualités-là pour nous aider », insiste Montanier. Une déclaration qui sonne comme une promesse de responsabilités accrues pour le joueur formé au club.

Un turnover assumé avant Pau

Face à une équipe paloise redoutable à domicile, Montanier refuse toute routine. « S’appuyer sur une équipe qui gagne ? Pas forcément », tranche-t-il. L’analyse est méthodique : « À chaque fois, le choix se fait sur les caractéristiques de l’effectif que j’ai à ma disposition par rapport au plan de jeu qu’on veut. À chaque fois, on sait qu’il y a une équipe qui commence et une autre qui finit. »

La concurrence, loin d’être un problème, devient une arme pour Saint-Etienne. « Abondance de biens ne nuit pas. Plus j’ai des joueurs de qualité, mieux je me porte », glisse-t-il avec malice. Dans le Forez, la rotation n’est pas une sanction : c’est une stratégie. Et Moueffek comme Tardieu pourraient bien en être les grands bénéficiaires.

