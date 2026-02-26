Mercato PSG : Un crack brésilien débarque, signature en vue

Le PSG s’est récemment qualifié pour les 8es de finales de Ligue des champions. Sa direction vient aussi d’accueillir une jeune prodige brésilien, actuellement à l’essai à Paris.

Mercato : Bruno Aquiles à l’essai au PSG

Le centre de formation du Paris Saint-Germain continue d’animer la rubrique mercato. Outre les dossiers Senny Mayulu et Mathis Jangeal, la direction parisienne travaille en parallèle sur un recrutement atypique. Le jeune défenseur brésilien Bruno Aquiles a débuté une période d’essai de deux semaines avec les équipes de jeunes du PSG.

C’est le club brésilien Esporte Clube Meia Noite qui a vendu la mèche sur ses réseaux. Le joueur de 16 ans impressionne par son leadership et sa capacité à rivaliser avec des attaquants bien plus âgés. Ses performances ont permis à son équipe de se distinguer face à des clubs comme Coritiba et Cruzeiro.

Bruno Aquiles est actuellement Paris, en compagnie de Francis Campos, responsable du recrutement de son club d’origine. L’adolescent brésilien tente désormais de convaincre les encadreurs des U17 parisiens.

Plusieurs de ses coéquipiers ont déjà rejoint des écuries professionnelles comme Vasco da Gama. Tandis que Bruno Aquiles espère poursuivre sa carrière en Europe. Si le test s’avère concluant, le Paris SG s’offrirait un diamant brut venu tout droit du pays de la Samba.

