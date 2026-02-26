FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe pour Kantari

Les nouvelles sont bonnes pour Ignatius Ganago et le FC Nantes. L’attaquant camerounais sera disponible pour le choc face au LOSC en Ligue 1.

FC Nantes : Ganago de retour contre Lille

L’inquiétude laisse place à l’optimisme au FC Nantes. Sorti sur blessure lors de la victoire face au Havre (2-0), Ignatius Ganago va beaucoup mieux. Le crack camerounais devrait être opérationnel pour le déplacement à Lille.

Aligné d’entrée à la pointe de l’attaque nantaise contre le HAC, l’international camerounais a livré une performance XXL. Décisif, il a permis aux Canaris de faire le break en transformant un pénalty à la 34e minute.

Cependant, la joie fut de courte durée : l’ancien Niçois a été contraint de quitter ses partenaires dès la 53e minute. Le Lion Indomptable avait toutefois rassuré après la rencontre, évoquant une douleur liée à un coup de genou et la nécessité de quelques soins.

Les derniers échos en provenance de la Jonelière sont positifs. Mercredi, les images diffusées par le club sur son site officiel ont confirmé la présence du Lion Indomptable lors de la séance collective. Cette reprise indique que la douleur s’est estompée. Sauf contretemps de dernière minute, Ganago sera bien dans le groupe pour affronter le LOSC ce dimanche dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.

