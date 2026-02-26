© PSG - vente du Parc des Princes : La bonne nouvelle de Rachida Dati

Simple promesse électorale ou soulagement à venir pour le PSG ? Rachida Dati tranche pour l’avenir du Parc des Princes en cas de sa prise de commande de la mairie de Paris.

Rachida Dati, candidate pro PSG ?

La bataille pour le contrôle des mairies fait rage et ce jeudi, Rachida Dati, en lice pour la Mairie de Paris, s’est prononcée en faveur de la vente du Parc des Princes, stade mythique du PSG. L’ancienne ministre de la Culture et Maire du 7e arrondissement de Paris, a annoncé des négociations en cas de son accession à la tête de la mairie de Paris.

“Moi je souhaite que le PSG reste à Paris”, a-t-elle clairement confié face à ses adversaires Pierre-Yves Bournazel (Horizons), Emmanuel Grégoire (PS) et Sophia Chirikou (LFI).

Dati n’est pas la seule élue parisienne à se positionner en faveur de la vente du stade au Paris Saint-Germain. Elle fait savoir qu’il “y avait eu une négociation entre Madame Hidalgo et le président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr)”, mais que ce sont les « les Verts » qui auraient « empêché Madame Hidalgo de mener ces négociations ».

Pour l’ex-ministre, “Le Parc des Princes est vétuste” mais que le Paris Saint-Germain supportera la note de frais en cas de sa vente. Mais la possible future maire de Paris ne manque de projet pour l’édifice si celui-ci devait rester entre les mains de la ville.

40M€ le Parc des Princes ?

Elle a déroulé son projet pour le stade du Paris Saint-Germain en disant : “Il faut évidemment voir le Parc des Princes en soi et ses abords. Moi je voudrais en faire un grand parc sportif auquel les Parisiens pourront avoir accès et un grand centre culturel qui soit intégré.”

En ce qui concerne le prix du Parc si celui-ci devait être cédé au PSG, Rachida n’a donné aucun chiffre. Elle s’est même montrée prudente face au chiffre de 40 millions d’euros évoqué en affirmant qu’il faudrait faire une vraie estimation au préalable. Une victoire de l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, président de la République qui avait facilité le rachat du PSG par les Qataris, pourrait permettre aux propriétaires du club d’avoir le contrôle qu’ils souhaitaient du Parc des Princes.

