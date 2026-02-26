© ASSE :Repositionné en défense, Ben Old surpris par Montanier

Ben Old, ailier de l’ASSE, a livré son avis sur son repositionnement en défense. En veut-il au nouvel entraîneur Philippe Montanier ?

ASSE : Ben Old étonné que Montanier le voit comme un défenseur

Pendant la blessure d’Ebenezer Annan, l’ancien entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland avait repositionné Ben Old en défense, pour dépanner. Mais il s’est imposé rapidement au poste d’arrière latéral gauche, au point où il est désormais le titulaire au poste.

Nouveau coach des Verts, Philippe Montanier a conservé l’international Néo-Zélandais (20 sélections) comme défenseur dans son équipe. Ce qui évidemment surpris le joueur de 23 ans. Cependant, il assure qu’il travaille pour s’adapter à son nouveau poste dans l’équipe de Saint-Etienne.

« Avec le changement d’entraîneur, je n’étais pas certain qu’il me verrait comme un défenseur latéral gauche », s’est étonné Ben Old, avant de livrer l’explication suivante :

À voir

OL : L’attitude d’Endrick à Strasbourg sévèrement critiquée

Lisez aussi : ASSE : Consignes fermes de Montanier contre Pau FC

« Philippe Montanier m’a dit qu’il était convaincu par mon apport offensif dans ce rôle, mais qu’après m’avoir vu en séance, il avait aussi vu le potentiel en tant que défenseur. Il a aussi vu que j’avais cette volonté d’apprendre ».

Ben Old : « Continuer à progresser et aider l’équipe ! »

Vu la forte concurrence en attaque à l’ASSE, le numéro 11 des Verts se réjouit de pouvoir jouer régulièrement, que ce soit en position de défenseur. Il espère ainsi devenir polyvalent.

« Être latéral gauche, c’est très différent pour moi. Beaucoup de choses changent. Mais je m’adapte et j’apprends ces nouvelles tâches progressivement. J’espère continuer à progresser et aider l’équipe. Je me sens désormais un peu défenseur, un peu attaquant. Je suis surtout très heureux de jouer […]. Cette polyvalence est une bonne chose pour moi, selon mon entraîneur en sélection », a confié Ben Old.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Aucun renfort dans le groupe de Montanier contre Pau

À voir

OM : Frank McCourt dans le rouge, des sanctions attendues

ASSE : Chalamet vend bien Saint-Etienne aux Américains

ASSE : Boakye dévoile le secret de la réussite de Montanier