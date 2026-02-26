OM : Frank McCourt dans le rouge, des sanctions attendues

L’OM fait face à une crise financière historique. Frank McCourt enregistre un déficit de 105 millions d’euros, au point où de lourdes sanctions sont envisagées.

OM : Frank McCourt face à des pertes abyssales

L’Olympique de Marseille traverse une crise marquée le départ de Roberto De Zerbi. Son remplaçant Habib Beye éprouve lui-aussi quelques difficultés à relancer l’équipe phocéenne. Le match de ce dimanche contre Lyon sera décisif en vue d’apaiser un peu les tensions.

Cette crise ne s’arrête pas là. Les finances de l’OM sont aussi impactées. Le dernier rapport de l’UEFA est sans appel : le club enregistre déficit de 105 millions d’euros avant impôts pour l’exercice 2025. Jamais, dans son histoire, l’Olympique de Marseille n’avait connu un tel résultat négatif.

L’ardoise est salée pour Frank McCourt. Elle avoisinerait depuis son arrivée à l’OM les 570 millions d’euros, faisant de Marseille l’un des mauvais élèves du football européen. Trois clubs seulement font pires que l’OM : Chelsea, Tottenham et l’Olympique Lyonnais.

Le spectre des sanctions de l’UEFA

Plusieurs facteurs expliquent ce naufrage comptable : l’absence de revenus européens (billetterie et primes UEFA), un mercato dispendieux non compensé par des ventes de joueurs et la chute des droits TV en Ligue 1, réduisant les ressources structurelles.

La situation financière de l’OM reste précaire. L’élimination précoce en Ligue des Champions cette saison prive encore le club dirigé par Frank McCourt de liquidités vitales. Sans une régularisation immédiate des comptes, l’instance européenne pourrait sévir. De lourdes sanctions sportives et financières ne sont pas à exclure.

