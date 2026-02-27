OM-OL : Gros coup dur pour Lyon avant l’Olympico !

À deux jours de l’Olympico entre l’OM et l’OL, Lyon voit son effectif sérieusement amputé. Pavel Sulc et Afonso Moreira déclarent forfait, ce qui complique la tâche de Paulo Fonseca face à un un club de Marseille affamé.

OM-OL : Deux absents de poids pour Fonseca face à Marseille

Paulo Fonseca a confirmé ce vendredi que Pavel Sulc et Afonso Moreira ne seront pas de la partie dimanche au stade Vélodrome. Touché à la cuisse, Sulc, auteur de 13 buts et 7 passes décisives cette saison, manquera un rendez-vous crucial. Afonso Moreira, le métronome lyonnais, rejoint également l’infirmerie. « Pour les deux rencontres à venir, Marseille et Lens, leur présence me semble impossible », a déclaré l’entraîneur des Gones, visiblement préoccupé par l’état de son attaque, comme le rapporte La Provence.

Lire aussi : Olympico, Fonseca et Tolisso rassurent pour Endrick

À voir

ASSE : Montanier reconduit le même groupe contre Pau FC

Ces absences représentent un véritable casse-tête pour l’OL, qui avait retrouvé une dynamique impressionnante avant sa défaite à Strasbourg (3-1), avec 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues. L’équipe sera donc privée de deux de ses principales armes offensives pour un match où chaque occasion comptera.

Un effectif déjà fragilisé par les blessures

Lyon n’en finit plus de composer avec les blessures. Malick Fofana et Ernest Nuamah sont déjà forfaits de longue date, laissant Fonseca avec seulement deux attaquants disponibles pour un choc de cette importance. « C’est comme ça, et ça fait un moment que ça dure ce souci avec les attaquants. C’est difficile avec quatre blessés, mais il faut faire avec ce qu’on a », a ajouté le technicien portugais.

Lire aussi : OM-Lyon : Un premier verdict tombe pour Leonardo Balerdi !

Cette situation inquiète naturellement, car remplacer des joueurs offensifs de ce calibre n’est jamais simple. Fonseca devra trouver des solutions créatives pour rivaliser avec l’Olympique de Marseille, qui pourrait profiter d’une équipe de Lyon affaiblie pour reprendre le dessus dans ce duel toujours électrique.

Lire aussi sur l’OL :

OL – Celta Vigo : Ligue Europa, Lyon satisfait du tirage

À voir

LDC : L’UEFA prend une décision ferme avant PSG-Chelsea

OM : Le plan secret de Habib Beye pour faire tomber Lyon

OM : Longoria frappe un joli coup, accord signé avant Lyon