ASSE : Mauvaise nouvelle pour ce crack de Saint-Étienne

Arrivé à l’ASSE lors du dernier mercato d’hiver avec l’étiquette de pépite étrangère, Marten-Chris Paalberg voit son élan stoppé net. L’attaquant de Saint-Etienne est contraint de freiner, la faute à un pépin physique survenu à l’entraînement.
ASSE : Coup d’arrêt pour la nouvelle recrue stéphanoise
Le Forez attendait de découvrir ses premiers frissons verts. Recruté cet hiver par l’AS Saint-Étienne en provenance de Pärnu JK Vaprus, Marten-Chris Paalberg, 17 ans, incarnait un pari d’avenir excitant. Mais selon le média estonien Soccernet.ee, le jeune international (3 sélections) souffre d’une inflammation au genou.
Verdict : environ deux semaines d’indisponibilité. Un contretemps frustrant, même si rien d’alarmant à ce stade. Destiné d’abord à la réserve, le buteur devait progressivement goûter à l’exigence du groupe professionnel.
Cette pause forcée ralentit son adaptation au football français, plus rugueux, plus tactique aussi. À son retour, Paalberg reprendra avec la réserve tout en poursuivant ses séances avec les pros. À Saint-Étienne, on préfère parler d’apprentissage que d’arrêt. Les cracks savent patienter.
