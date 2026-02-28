ASSE : Excellente nouvelle pour Saint-Etienne avant Pau

Sans jouer, l’ASSE respire déjà. Les Verts profitent d’un faux pas du Stade de Reims pour conforter leur position sur le podium de la Ligue 2 avant leur déplacement à Pau.

Pau FC-ASSE : Les Verts en confiance avant le choc

Grâce à une série de trois victoires consécutives, l’ASSE s’installe solidement à la deuxième place de Ligue 2. Philippe Montanier peut préparer son équipe sereinement, tout en gardant un œil sur la concurrence, pour le déplacement à Pau.

L’énergie retrouvée du groupe stéphanois augure d’un déplacement inspiré en terres paloises. Le Stade de Reims, troisième au classement, avait la possibilité de ravir provisoirement la deuxième place, mais le match nul à Montpellier profite directement aux Verts.

Cette contre-performance renforce l’avantage stéphanois et permet à l’AS Saint-Étienne d’aborder le prochain match avec un moral au beau fixe.

