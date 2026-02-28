Le PSG fait déjà une demande exceptionnelle avant Chelsea

Le PSG veut éviter toute pression inutile avant son huitième de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Pour cela, le club a officiellement demandé le report de son match de Ligue 1 contre le FC Nantes, une décision qui pourrait changer le calendrier de mars.

PSG : Une demande de report stratégique pour préparer Stamford Bridge

Le PSG ne laisse rien au hasard. À quelques jours de son déplacement à Chelsea, le club de la capitale a saisi la Ligue de Football Professionnel pour obtenir un report de sa rencontre face à Nantes, initialement prévue le week-end du 14 mars. L’objectif est clair : disposer d’une semaine complète pour préparer la double confrontation européenne.

« Afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en Ligue des Champions, le PSG a saisi le Conseil d’Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, pour que le match se joue la semaine du 20 avril 2026. La décision du Conseil d’Administration de la LFP sera connue dans les meilleurs délais », précise le communiqué officiel de la Ligue. Cette manœuvre offre à Luis Enrique et à ses joueurs le luxe de pouvoir se concentrer uniquement sur l’Europe, sans l’ombre d’un match de championnat imminent.

Nantes d’accord, un précédent déjà existant

Le FC Nantes, interrogé sur la demande, a donné son aval, selon RMC Sport, la preuve d’une solidarité sportive inhabituelle dans le football français. Cette situation rappelle celle de la saison précédente, où les Parisiens avaient déjà bénéficié d’un report contre les Canaris avant un rendez-vous européen majeur.

Antoine Kombouaré, alors entraîneur de Nantes, avait commenté avec pragmatisme : « C’est une spécificité française. Tous les ans, les clubs qui demandent des reports ont obtenu gain de cause. Parfois, il y a des combats qui sont inutiles. Ça ne sert à rien de mettre son veto. » Un ton clair et réaliste, qui montre que certaines concessions peuvent être acceptées pour le bien du spectacle et de la compétition.

Les autres clubs européens ne bénéficient pas de passe-droit

Si le PSG se voit offrir ce petit avantage, les autres représentants français en compétitions européennes devront eux suivre leur calendrier initial. Lille, Lyon et Strasbourg, engagés respectivement en Ligue Europa et Ligue Europa Conference, joueront tous leurs matches le week-end prévu, sans report possible.

Les Dogues se déplaceront à Rennes, Lyon ira au Havre et Strasbourg accueillera le Paris FC. Une décision qui illustre la spécificité accordée aux clubs phares de la Ligue 1 en Ligue des champions, et qui pourrait alimenter les débats sur l’équité sportive dans le championnat français.

