PSG Mercato: Fabian Ruiz dévoile publiquement son futur club

Actuellement présent avec la sélection espagnole, Fabian Ruiz a profité de sa présence en conférence de presse pour évoquer son avenir, notamment la fin de sa carrière.

Le Paris Saint-Germain intensifie ses efforts pour prolonger plusieurs joueurs clés de son effectif. Ainsi, RMC rapporte que le club de la capitale a initié une série de négociations avec plusieurs cadres, dont Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Fabian Ruiz. L’objectif principal des dirigeants parisiens est de verrouiller ces éléments clés afin de consolider le projet pour les saisons à venir, en créant une équipe solide et cohérente.

Souvent sous le feu des critiques, Fabian Ruiz est monté en puissance au point de devenir depuis la saison dernière l’un des hommes de base de Luis Enrique. L’ancien milieu de terrain du Napoli forme un trio de feu avec les Portugais Vitinha et Joao Neves. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international espagnol de 29 ans pourrait prochainement renouveler son bail jusqu’en 2029, voire 2030.

Mais Fabian Ruiz pense également à la fin de sa carrière et sur le sujet, le compatriote de Lamine Yamal semble avoir déjà les idées bien claires. Face à la presse ce mardi, le numéro 8 du PSG a publiquement annoncé son souhait de retourner au Betis pour y raccrocher les crampons.

« Je suis supporter du Betis et j’ai toujours dit que je voudrais finir ma carrière là-bas, même si je ne sais pas quand », a déclaré Fabian Ruiz, qui a salué le travail de Manuel Pellegrini sur le banc des Béticos. « Le club vit de très bonnes saisons avec d’excellents joueurs, et c’est aussi grâce à lui. J’espère qu’il restera, c’est un très bon entraîneur », a ajouté Ruiz, qui voit donc son avenir lointain en vert et blanc, là où tout a commencé. Une volonté assumée, sans départ imminent, toutefois.

