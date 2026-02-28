Mercato OM : Marseille pourrait perdre gros cet été !

L‘OM pourrait perdre son meilleur atout offensif lors du mercato d’été. Auteur d’une saison étincelante, Mason Greenwood attise déjà les convoitises. Et à Marseille, l’inquiétude grandit : l’été pourrait emporter bien plus qu’un simple buteur.

Mercato OM : Manchester United prépare déjà le retour de Greenwood

Du côté de l’Angleterre, Manchester United n’a pas tourné la page. En coulisses, le club mancunien étudie sérieusement l’hypothèse d’un retour de Mason Greenwood, selon Topskills Sports UK, séduit par sa renaissance spectaculaire sous le maillot olympien. Ses statistiques parlent pour lui : décisif, constant, parfois irrésistible.

Stade Rennais : Une annonce officielle tombe pour le SRFC

Le jeune ailier est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations et 4 buts. Il s’est aussi illustré en Ligue des Champions avec 3 buts et 1 passe décisive. L’OM, qui pensait avoir relancé durablement la carrière de l’attaquant anglais, pourrait se retrouver spectateur d’un dossier brûlant.

🚨💣 EXCL: Mason Greenwood is set to RETURN to Manchester United this season, as discussion has already taken place within parties. 🔴😳



The club are actively planning his reintegration, despite retaining a 50% sell-on clause from his Marseille transfer — they want him back in… pic.twitter.com/HlNitc09hD — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 16, 2026

D’autant qu’une clause avantageuse pour les Red Devils complique toute projection sereine. À ce niveau de performance, le marché s’emballe vite et Marseille le sait. À la Commanderie, l’ambiance n’est plus tout à fait à l’euphorie. Les remous internes et certains désaccords en haut lieu ont fragilisé l’équilibre du vestiaire.

Greenwood, discret mais lucide, n’est pas insensible à ce contexte. Perdre un tel joueur serait un coup sportif et symbolique pour Marseille. Car au-delà des buts, c’est un projet qui vacillerait. Le mercato s’annonce électrique sur la Canebière et cette fois, le danger ne vient pas du terrain.

