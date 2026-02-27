LDC : L’UEFA prend une décision ferme avant PSG-Chelsea

Pour le PSG, le couperet est tombé à Nyon. L’UEFA a officialisé le calendrier du choc entre le Paris Saint-Germain et Chelsea FC en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et malgré les spéculations autour d’une possible inversion, l’instance européenne a tranché sans trembler.

LDC : C’est décidé, aucune inversion de match entre le PSG et Chelsea

Le calendrier de ce choc entre le PSG et Chelsea est désormais connu, après la cérémonie du tirage au sort survenue vendredi. Le match aller aura lieu le 11 mars à 21 heures au Parc des Princes. Le retour se disputera le 18 mars, à la même heure, dans l’antre londonienne de Stamford Bridge. Six jours d’intervalle, pas un de plus. Le tempo est fixé, la partition écrite.

Pourtant, ces dernières heures, une rumeur insistante évoquait un possible changement d’ordre en raison d’un embouteillage d’événements à Londres. L’UEFA a balayé l’hypothèse d’un revers de main : aucune modification ne sera apportée. Le règlement prime, la logistique suivra.

Un parfum de revanche pour le Paris SG

Ce duel ne manque pas de piquant. Les Parisiens n’ont pas oublié leur récente déconvenue face aux Blues sur la scène internationale. Les champions d’Europe avaient notamment perdu 3-0 la finale de la Coupe du Monde des Clubs face aux Anglais. Cette double confrontation offre donc l’occasion de solder les comptes, mais surtout d’écrire une nouvelle page européenne.

Pour le Paris Saint-Germain, l’enjeu dépasse la simple qualification. Il s’agit d’envoyer un message au continent : Paris a grandi, Paris veut régner. En face, Chelsea avance avec sa jeunesse fougueuse et son ambition retrouvée. Autant dire que l’intensité promet d’être au rendez-vous.

Un mois de mars chargé pour les Parisiens

Entre ces deux rendez-vous européens, le club de la capitale devra gérer le quotidien domestique. Le calendrier national n’accorde aucun répit, et la gestion des organismes sera déterminante dans cette séquence à haute densité, avec notamment la réception du FC Nantes.

Mars s’annonce donc électrique pour les hommes de Luis Enrique. L’UEFA a posé le cadre, les dates sont figées. Désormais, place au terrain. Car en Ligue des Champions, les décisions administratives comptent… mais seules les performances écrivent la légende.

