ASSE Mercato : Sander Tangvik s’éloigne de Saint-Etienne

Le gardien de but ciblé par l’ASSE, pour apporter la concurrence à Gautier Larsonneur, s’éloigne du club stéphanois. Il se dirige vers la Bundesliga en Allemagne.

Mercato ASSE : Sander Tangvik vers Hambourg SV

L’outil data de la cellule de recrutement de l’ASSE a repéré Sander Tangvik, gardien de but de Rosenborg BK en Norvège. Il a été placé sur la liste des cibles de Kilmer Sports Ventures depuis l’été dernier. Cet hiver, son arrivée chez les Verts est évoquée par la rumeur du mercato.

Le portier de 23 ans est présenté comme le successeur de Brice Maubleu (36 ans), dont le contrat prend fin en juin 2026. Il était également pressenti pour apporter la concurrence à Gautier Larsonneur (28 ans), critiqué sur quelques-uns des nombreux buts concédés par les Verts cette saison.

Mais à douze jours de la fermeture du mercato hivernal, la piste menant vers Sander Tangvik s’est refroidie à l’AS Saint-Etienne. D’après les informations de Florian Plettenberg, il est en passe de rejoindre Hambourg SV en Bundesliga.

« Hambourg travaille sur un accord pour signer Sander Tangvik. Des discussions avancées sont en cours concernant un transfert permanent du gardien de but de Rosenborg, Hambourg faisant pression pour finaliser le transfert », apprend le journaliste de Sky Germany, en citant le quotidien régional norvégien, Adresseavisen.

Les recruteurs de l’ASSE vont devoir chercher un autre portier, certainement pour la saison prochaine, car Eirik Horneland ne se plaint pas, pour l’instant, de Gautier Larsonneur, dont le contrat va jusqu’en 2028.