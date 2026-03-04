Mercato OM : C’est confirmé ! Il va quitter Marseille

L’OM traverse une période de turbulences sans précédent et le mercato est déjà agité. Parmi les grands chamboulements, Medhi Benatia semble avoir pris la décision de tourner la page, malgré les tentatives de dernière minute pour le retenir.

Mercato OM : Une fin de cycle inévitable pour Benatia

Depuis le début de l’année, Marseille vit au rythme des annonces et des retournements spectaculaires. Le départ de Roberto De Zerbi et la nomination de Habib Beye ont déjà secoué l’OM. Au cœur de cette tempête, Medhi Benatia a d’abord annoncé son départ avant d’être retenu par le propriétaire Frank McCourt, dans un rôle élargi sur le plan sportif. Mais le sentiment général est clair : cette situation est provisoire.

Daniel Riolo l’a résumé sans détour : « Tu n’as pas de président, ils sont en recherche de président. Tu as trouvé un entraîneur qui apparemment, sauf catastrophe, est amené à rester au-delà de la fin de cette saison, mais qui d’un coup va se retrouver tout seul. On se dirige de plus en plus, on est à 90%, on approche des 100%, je ne sais pas par quel retournement de situation, je n’y crois pas en vérité, Medhi Benatia restera à l’OM ». Les mots sont durs, mais réalistes : l’inévitable semble en route.

McCourt tente de le convaincre… sans succès

Même l’autorité du propriétaire ne semble pas suffisante pour retenir le directeur sportif. Fabrice Hawkins confirme le scénario probable : « J’ai le même sentiment que Daniel. Il n’y a jamais de 100% dans le football. (…) Et oui, ce qu’il se dit, à la fin de la saison, il va partir. » Benatia, malgré son rôle central dans l’organisation du club, aurait déjà tranché.

Daniel Riolo souligne également la situation paradoxale : « Déjà McCourt veut le garder. Mais lui a clairement dit : “Je termine la saison et c’est fini”. Déjà là, il est resté, McCourt lui a demandé de rester, mais il a dit à la fin de la saison stop ». La sortie de Benatia, programmée mais retenue momentanément, pourrait bien marquer le début d’un nouveau chapitre pour l’Olympique de Marseille, où chaque décision compte plus que jamais.

