ASSE : Un renfort de taille se précise pour Saint-Etienne !

Portée par une dynamique éclatante en Ligue 2, l’ASSE est sur la bonne voie pour un retour en Ligue 1. Alors que les Verts viennent d’enchaîner une quatrième victoire consécutive, un retour attendu pourrait bientôt densifier encore un effectif déjà conquérant pour le sprint final.

ASSE : Une machine lancée à pleine puissance

Sur la pelouse de Pau, Saint-Étienne a affiché une autorité de patron. Sérieux, tranchants, efficaces : les hommes de Philippe Montanier ont plié l’affaire avec maîtrise, ce qui confirme leurs ambitions de remontée. Cette série victorieuse installe l’ASSE à deux points du fauteuil de leader, Troyes, et envoie un message clair aux concurrents.

Mais au-delà des trois points, c’est la solidité collective qui impressionne. Défensivement rigoureux, offensivement inspirés, les Stéphanois avancent avec confiance. Une équipe qui gagne, certes, mais surtout une équipe qui sait où elle va.

Maxime Bernauer proche d’un retour

Dans l’ombre de cette dynamique positive, un nom refait surface : celui de Maxime Bernauer. Le défenseur central, éloigné des terrains ces dernières semaines, a lui-même donné des nouvelles rassurantes. « Oui, ça va. Je ressors petit à petit sur le terrain et ça fait du bien », a-t-il confié avec sobriété.

Mieux encore, le Stéphanois a fixé un cap précis : « Je pense que j’en ai encore pour deux ou trois semaines avec Ben, puis reprise collective avec le groupe, donc c’est cool ». Une annonce qui sonne comme une promesse. Son retour, programmé à court terme, pourrait offrir à l’ASSE un supplément d’âme défensif dans le sprint final.

Un atout majeur pour la montée

Dans une Ligue 2 exigeante, chaque détail compte. La profondeur de banc fait souvent la différence au printemps. Avec Bernauer en approche, l’AS Saint-Étienne s’apprête à récupérer un profil expérimenté, capable de sécuriser l’arrière-garde dans les matches à haute tension.

« Je passe avec Ben en réathlétisation terrain, c’est la dernière ligne droite », a-t-il précisé, preuve que le calendrier est clair. Pour les Verts, cette bonne nouvelle tombe à pic. Quand le collectif tourne déjà à plein régime, l’arrivée d’un renfort de taille ressemble à un luxe… et peut-être à un tournant décisif dans la course à la montée.

