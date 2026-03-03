PSG Mercato : Michael Olise enlève tout espoir au Paris SG !

Pour l’été 2026, le PSG prépare un mercato ambitieux et garde un oeil sur la situation de Michael Olise au Bayern Munich. Sauf que l’attaquant français ne semble pas emballé par l’idée d’un transfert au Paris SG.

Mercato : Le PSG à la lutte avec Liverpool pour Michael Olise

D’après les informations de Fabrice Hawkins, le Paris Saint-Germain s’apprête à frapper très fort avec un « gros mercato » cet été. Un recrutement comparable aux campagnes 2022 et 2023, avec l’arrivée de plusieurs joueurs de haut niveau.

« Je pense qu’il y aura un gros mercato du Paris Saint-Germain l’été prochain. Je pense que ce sera comparable à ce qui s’est passé en 2022 et 2023. C’est-à-dire qu’il y a des joueurs de haut niveau qui vont arriver », a notamment annoncé le journaliste sur les antennes de RMC.

Luis Enrique souhaite apporter de la fraîcheur dans son effectif avec de nouveaux visages, surtout de nouveaux joueurs offensifs de grande qualité. Et selon la presse allemande, Michael Olise fait partie des cibles prioritaires de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ancien ailier de Crystal Palace n’est pas forcément sur le marché, mais restera tout de même à l’écoute des propositions qui lui seront faites. Même si son premier choix n’est pas la Ligue 1.

Michael Olise rêve plutôt de la Liga

En effet, à en croire le site Team Talk, Michael Olise privilégie un transfert en Liga en cas de départ du Bayern Munich. Alors que les dirigeants de Liverpool sont prêts à signer un chèque de 100 millions d’euros pour en faire le successeur de Mohamed Salah dès cet été, l’international français de 24 ans n’aurait qu’un seul rêve en tête : la Liga.

Le média britannique explique que si le Real Madrid ou le FC Barcelone se présentait aux portes du Bayern Munich avec une offre conséquente, Olise pourrait envisager un changement d’air. De son côté, le Paris SG sait déjà qu’à moins d’un miracle, le protégé de Vincent Kompany ne viendra pas évoluer sous les ordres de Luis Enrique, qui a déjà d’autres options en tête pour renforcer son attaque parisienne la saison prochaine.

