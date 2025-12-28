Mercato ASSE : Saint-Etienne tient son nouveau gardien de but

L’ASSE anticipe déjà l’avenir et avance ses pions sur le mercato. En coulisses, les Verts semblent proches de sécuriser un poste aussi stratégique que symbolique : celui de gardien de but.

Mercato ASSE : Un pari nordique pour verrouiller les cages

À Saint-Étienne, on ne recrute pas à l’aveugle. Selon Transfert Radar, les dirigeants stéphanois ont jeté leur dévolu sur Sander Tangvik, portier scandinave de Rosenborg. À 22 ans, le Norvégien impressionne par sa maturité, illustrée par ses 14 clean sheets toutes compétitions confondues cette saison. Des statistiques qui parlent d’elles-mêmes, surtout pour un club en quête de stabilité défensive.

Sous contrat jusqu’en décembre 2027, Tangvik représente une opportunité financièrement accessible, avec une valeur estimée à 3,5 millions d’euros. Un investissement mesuré, presque raisonnable, pour un poste où l’erreur ne pardonne pas. À Saint-Etienne, on sait que les grandes reconquêtes commencent souvent par un gardien sûr.

Un mercato anticipé pour viser la Ligue 1

Ce possible recrutement s’inscrit dans une stratégie plus large. Avec certains éléments offensifs très convoités, comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili, Saint-Étienne préfère prendre les devants et consolider ses bases. Le message est clair : la montée ne se jouera pas à quitte ou double.

Avec 30 points après 17 journées, les Verts avancent sans bruit mais avec ambition. Tangvik pourrait incarner cette volonté discrète mais déterminée : bâtir aujourd’hui la solidité nécessaire pour retrouver, demain, l’élite du football français. À Geoffroy-Guichard, la patience reste une vertu… surtout quand elle est bien gardée.

