Mercato ASSE : Saint-Etienne tient son nouveau gardien de but

© Ivan Gazidis, président de l'ASSE
L’ASSE anticipe déjà l’avenir et avance ses pions sur le mercato. En coulisses, les Verts semblent proches de sécuriser un poste aussi stratégique que symbolique : celui de gardien de but.

Mercato ASSE : Un pari nordique pour verrouiller les cages

À Saint-Étienne, on ne recrute pas à l’aveugle. Selon Transfert Radar, les dirigeants stéphanois ont jeté leur dévolu sur Sander Tangvik, portier scandinave de Rosenborg. À 22 ans, le Norvégien impressionne par sa maturité, illustrée par ses 14 clean sheets toutes compétitions confondues cette saison. Des statistiques qui parlent d’elles-mêmes, surtout pour un club en quête de stabilité défensive.

Sous contrat jusqu’en décembre 2027, Tangvik représente une opportunité financièrement accessible, avec une valeur estimée à 3,5 millions d’euros. Un investissement mesuré, presque raisonnable, pour un poste où l’erreur ne pardonne pas. À Saint-Etienne, on sait que les grandes reconquêtes commencent souvent par un gardien sûr.

Un mercato anticipé pour viser la Ligue 1

Ce possible recrutement s’inscrit dans une stratégie plus large. Avec certains éléments offensifs très convoités, comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili, Saint-Étienne préfère prendre les devants et consolider ses bases. Le message est clair : la montée ne se jouera pas à quitte ou double.

Avec 30 points après 17 journées, les Verts avancent sans bruit mais avec ambition. Tangvik pourrait incarner cette volonté discrète mais déterminée : bâtir aujourd’hui la solidité nécessaire pour retrouver, demain, l’élite du football français. À Geoffroy-Guichard, la patience reste une vertu… surtout quand elle est bien gardée.

