Mercato PSG : La future signature déjà bouclée ? La réponse tombe

Discret lors du mercato d’hiver, le PSG est attentif sur le marché des transferts pour l’été prochain. Si certaines rumeurs enflamment déjà la toile sur une probable signature d’Abde Ezzalzouli, la réalité semble tout autre.

Une stratégie mesurée mais déterminée

Contrairement à l’OM, le Paris Saint-Germain a préféré la discrétion ces derniers mois. L’été dernier et cet hiver, les Rouge-et-Bleu se sont contentés de quatre renforts ciblés : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Pas de folie, juste des mouvements réfléchis pour consolider l’effectif sans bouleverser l’équilibre. Mais l’été prochain pourrait marquer un tournant : la direction parisienne planche déjà sur de possibles recrues pour renforcer son armada et préparer la saison 2026-2027.

Le club semble vouloir combiner prudence et anticipation. Le PSG, champion d’Europe en titre, sait que chaque signature doit être judicieuse. Les dirigeants ne veulent pas se précipiter mais s’assurer de ne pas passer à côté d’un talent capable de faire la différence. Cette approche calculée contraste avec l’agitation médiatique qui entoure souvent le mercato des géants européens.

Mercato PSG : La mise au point de l’agent d’Abde Ezzalzouli

Le nom d’Abde Ezzalzouli a circulé dans les rumeurs de transfert ces dernières semaines. Auteur d’une saison convaincante avec le Real Betis (9 buts et 7 passes décisives en 27 rencontres), l’international marocain semble attirer l’attention de plusieurs clubs européens, dont le Paris SG. Des contacts auraient même eu lieu avec le joueur. Pourtant, son agent, Javier Garrido, a été formel : « Tout ce qui a été dit au sujet de cette réunion est totalement faux ».

L’ailier de 24 ans reste sous contrat avec le Real Betis pour trois saisons supplémentaires et reste concentré sur la suite de l’exercice 2025-2026. Le PSG devra donc patienter avant de concrétiser toute approche. Mais si Ezzalzouli poursuit sur sa lancée, nul doute que les Rouge-et-Bleu pourraient reconsidérer leur intérêt.

