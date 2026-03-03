FC Nantes : Après Lille, le sort de Matthis Abline tranché !

Remplaçant surprise lors du déplacement à Lille, dimanche soir, Matthis Abline s’est désormais à quoi s’attendre sous les ordres d’Ahmed Kantari, le nouvel entraîneur du FC Nantes. Explications.

FC Nantes : Les raisons de la non-titularisation de Matthis Abline contre le LOSC

Le FC Nantes s’est incliné dimanche soir sur la plus petite des marges contre le LOSC dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Matthis Abline n’a pas été titularisé par Ahmed Kantari. L’attaquant nantais était sur le banc.

Un choix qui interroge du côté des supporters nantais. L’attaquant de 22 ans n’était pas titulaire la semaine dernière lors du succès de son équipe face au Havre AC, car suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes, sa non-titularisation à Lille, dimanche, a surpris beaucoup d’observateurs.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Une offre XXL tombe pour Matthis Abline

À voir

Le Stade Rennais confirme une terrible nouvelle pour Haise !

Selon les informations du journal L’Équipe, sa mise sur le banc face au LOSC est « un choix tactique plus qu’un déclassement. » L’entraîneur du FC Nantes a simplement voulu reconduire l’équipe qui avait dominé les hommes de Didier Digard une semaine plus tôt à la Beaujoire. De son côté, le natif d’Angers semble comprendre les choix de son coach.

Aucun problème entre Matthis Abline et Ahmed Kantari

Le quotidien sportif assure que Matthis Abline comprend la décision de son entraîneur et ne l’a pas mal prise. « Dans l’entourage d’Abline, on ne relève aucun souci et on comprend très bien la logique de reconduire un onze après un succès », rapporte L’Équipe.

Lisez aussi : FC Nantes : Clash musclé entre Matthis Abline et Luis Castro

« Sauf que, cette fois, le FC Nantes va recevoir Angers, samedi à 17 heures, avec une défaite à effacer et, certainement, des joueurs à relancer », ajoute le média francilien. Reste donc à voir si, après le revers subi sur la pelouse des Dogues, Ahmed Kantari va encore laisser Matthis Abline, tout comme Rémy Cabella, sur le banc contre Angers, samedi, à l’occasion de la 25e journée du championnat.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes: Changement de cadence pour Matthis Abline

À voir

Mercato : Un crack du PSG vers une destination surprenante !

FC Nantes : le Paris FC fixe son prix pour Matthis Abline

Mercato OM : Bonne nouvelle dans le dossier Matthis Abline