Mercato : L’ASSE prépare un joli coup à la Stassin

L’ASSE ne compte pas s’endormir sur ses lauriers sur le mercato après le succès de Lucas Stassin et lorgne déjà vers la Belgique pour renforcer son effectif. Les dirigeants stéphanois scrutent un jeune talent prometteur, capable d’apporter vision et solidité au milieu, et dont le nom commence à circuler sérieusement en Ligue 1.

Mercato ASSE : Arthur Piedfort, un talent belge dans le viseur de Saint-Etienne

À seulement 21 ans, Arthur Piedfort commence à faire parler de lui en championnat belge. Milieu défensif au KVC Westerlo, ancien club de Lucas Stassin, il s’est rapidement imposé comme un élément clé de son équipe grâce à sa lecture du jeu et sa capacité à organiser le jeu depuis le milieu de terrain. Formé au PSV Eindhoven, Piedfort a acquis une maturité rare pour son âge et un sens du placement qui le distingue sur le terrain.

Sa polyvalence intrigue : plutôt que de se contenter de récupérer des ballons, il aime relancer proprement et accélérer les transitions. Cette approche intelligente du jeu, alliée à un gabarit de 1,86 m, en fait un joueur à la fois élégant et efficace, capable de tenir la baraque devant la défense tout en lançant les offensives.

Un profil qui attire déjà la Ligue 1

L’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Piedfort ne surprend pas, mais le club ne sera pas seul sur ce dossier. Déjà suivi par deux autres formations de Ligue 1 selon Jeunes Footeux, le Belge commence à voir sa cote grimper, estimée autour de 8 millions d’euros. Les recruteurs apprécient sa capacité à anticiper, couper les lignes de passe et intervenir avant que le danger ne devienne réel.

À Saint-Étienne, le plan est clair : si la remontée en Ligue 1 se confirme, ce dossier pourrait rapidement passer du stade de simple observation à une négociation concrète. L’ASSE entend frapper fort, en misant sur un profil capable de répéter les exploits à la Stassin et de poser les bases d’un milieu moderne et compétitif.

