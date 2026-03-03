OM-OL : Une décision officielle tombe après l’Olympico !

Au lendemain d’un Olympico incandescent entre l’OM et l’OL (3-2), la polémique n’est pas retombée. La direction de l’arbitrage a tranché : la décision contestée sur le but victorieux de Pierre-Emerick Aubameyang était conforme aux Lois du jeu.

OM-OL : Une fin de match sous haute tension

Le Vélodrome vibrait encore lorsque la 91e minute a fait basculer la soirée. Sur une action litigieuse impliquant Emerson et Tyler Morton, Lyon a réclamé une faute avant le but décisif inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang. Dans la foulée, les esprits se sont échauffés, et le banc lyonnais a laissé transparaître une frustration palpable.

Paulo Fonseca, prudent mais piqué, a parlé d’une « colère froide », préférant éviter tout dérapage verbal. En zone mixte, le sentiment d’injustice dominait côté rhodanien. Pourtant, la VAR, après vérification complète de la séquence, n’a pas estimé nécessaire d’inviter Jérôme Brisard à revoir son jugement.

La direction de l’arbitrage sort du silence et tranche

Comme chaque semaine, l’instance fédérale a livré son analyse. Et elle est limpide. Dans un communiqué précis, la direction de l’arbitrage affirme : « Au début de la phase offensive, le joueur marseillais n°33 ne commet aucune infraction à la Loi 12. »

Elle poursuit : « Stable sur ses appuis, il ne réalise aucun mouvement destiné à se mettre volontairement sur la trajectoire de son adversaire, le contact étant exclusivement initié par la course de ce dernier. » Conclusion sans détour : « L’analyse de l’arbitre sur le terrain était donc conforme aux Lois du jeu, et le but devait bien être accordé. »

Une polémique appelée à durer ?

Cette confirmation officielle valide donc la lecture de l’arbitre central et referme, du moins juridiquement, le dossier. Sportivement, en revanche, la cicatrice risque de rester vive du côté lyonnais, qui voit s’envoler un point précieux dans la course à la Ligue des Champions. À Marseille, on savoure. À Lyon, on rumine. L’Olympico, lui, a encore tenu sa promesse : du jeu, des buts… et une controverse qui nourrit déjà le prochain rendez-vous.

