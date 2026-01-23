Coup dur à Reims : l’ASSE s’en frotte les mains, l’OM dans le coup

Juste avant la réception de l’ASSE samedi soir, le Stade de Reims pourrait perdre son maître à jouer Keito Nakamura. Une situation dans laquelle pourrait être impliqué l’OM indirectement.

Nakamura, une possible fuite qui change tout

Le Stade de Reims traverse une zone de turbulence avant un match clé contre l’ASSE. Selon les médias japonais, Keito Nakamura, le meneur de jeu incontournable de la formation champenoise, pourrait plier bagage dans les prochaines heures. Le Feyenoord, en quête de renforts créatifs, serait en contacts avancés avec le joueur, déjà admiré par Arne Slot pour sa qualité technique et sa vision du jeu.

Une telle perte fragiliserait forcément le collectif rémois. Les déplacements offensifs, la construction du jeu et la créativité dans les trente derniers mètres pourraient pâtir de cette absence. Pour l’ASSE, cette nouvelle est une aubaine : moins de maîtrise du ballon côté rémois et plus d’espace pour exploiter les failles défensives.

L’OM, spectateur averti et acteur indirect

Pendant ce temps, Marseille observe avec attention. Après la défaite cuisante contre Liverpool (0-3), le club phocéen espère boucler sa recrue Quinten Timber ce week-end. briller, ce qui pourrait accélérer le départ de Keito Nakamura vers les Pays-Bas, du côté de Feyenoord. Ce qui fragiliserait le Stade de Reims.

Si Reims perd son leader offensif, Saint-Étienne ferait face à un adversaire direct dans la course à la montée, qui serait ainsi affaibli. Une situation dont les Verts voudront profiter pour frapper un joli coup dans la course au retour en Ligue 1.