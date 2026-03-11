Mercato: Le PSG vise une extraordinaire signature à Man City

Le PSG serait en train de préparer un mercato estival ambitieux, selon le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. Une star de Manchester City serait ainsi dans le radar de Luis Campos, conseiller football du club parisien. Explications.

Mercato : Le PSG relance une vieille piste à Man City

Après son sacre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas fait de folies l’été dernier. Seules trois recrues sont arrivées, notamment Ilya Zabarnyi, Lucas Chevalier et Renato Marin. Cet hiver, seul le jeune milieu offensif Dro Fernandez est venu renforcer le groupe de Luis Enrique.

Un recrutement jugé insuffisant par certains observateurs. Mais la tendance pourrait changer, selon Fabrice Hawkins qui annonce un « gros mercato » cet été, comparable aux campagnes 2022 et 2023, avec l’arrivée annoncée de plusieurs joueurs de haut niveau.

Et selon la presse espagnole, le PSG, qui suit Bernardo Silva depuis des années, fait désormais partie des finalistes pour récupérer l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco qui sera libre après la fin de son contrat à Manchester City, le 30 juin prochain. Mais il faudra se montrer très convaincant dans ce dossier.

Grosse concurrence pour Bernardo Silva

Capable de jouer sur l’aile droite ou dans le coeur du jeu, Bernardo Silva ne s’est vu proposer aucune prolongation de contrat par les Citizens. Et aucune négociation n’est actuellement en cours, selon le journaliste Matteo Moretto. Arrivé à l’été 2017, l’international portugais se dirige donc tout vers la sortie en tant qu’agent libre.

S’il rêve de retourner au Benfica Lisbonne, son club formateur, Bernardo Silva estime qu’à 31 ans, il peut encore s’offrir un dernier gros contrat dans un club majeur européen. D’autant que Football Insider révèle que six clubs se présentent pour le récupérer pour zéro euro cet été. L’Atlético Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin, le Real Madrid, l’Inter Milan et le Paris SG seraient ainsi positionnés pour obtenir la signature du protégé de Pep Guardiola.

Pour rappel, Bernardo Silva a déjà indiqué qu’il ne compte pas rejoindre les rangs d’un autre club anglais après Manchester City. Luis Enrique, qui cherche à renouveler ses batteries dans ce secteur de jeu, apprécierait fortement le profil du joueur de 31 ans, mais rien n’est encore joué dans ce dossier.

