PSG Mercato : Bradley Barcola répond à l’intérêt de M United

Annoncé sur les tablettes de Manchester United pour le prochain mercato estival, Bradley Barcola a fait le point sur sa situation au PSG. Un transfert en vue à l’issue de la saison ?

PSG Mercato : Man United à fond sur Bradley Barcola

Manchester United aurait établi une liste de cinq joueurs susceptibles de remplacer Marcus Rashford, parmi lesquels Bradley Barcola, vainqueur du triplé avec le Paris Saint-Germain, et Iliman Ndiaye, la star d’Everton. Selon Sport, les Red Devils préparent déjà l’après MarcusRashford, alors que Barcelone s’apprête à lever l’option d’achat.

L’équipe de recrutement a identifié cinq cibles potentielles pour le flanc gauche, allant de vainqueurs de la Ligue des Champions à des espoirs de Premier League. En tête de liste figure l’attaquant du Paris Saint-Germain, Barcola, qui a joué un rôle clé dans le sacre du club en Ligue des Champions la saison dernière. Yan Diomande du RB Leipzig a également attiré l’attention.

L’international ivoirien de 19 ans aurait impressionné les dirigeants de Manchester United par sa vitesse et sa capacité de dribble. Il a inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives en 27 apparitions avec Leipzig toutes compétitions confondues cette saison. Les recruteurs de United recherchent un profil spécifique, capable d’atteindre l’intensité requise en Premier League.

Et l’Insider Ekrem Konur rapporte que les Red Devils auraient fait de Bradley Barcola un candidat très crédible à la succession de Rashford. Estimé à 70 millions d’euros par le site Transfermarkt, l’international français pourrait ainsi rapporter un gros chèque au Paris SG.

« Bradley Barcola s’impose comme une option de choix pour Manchester United ! Ajouté à la liste restreinte alors que Rashford se rapproche d’un transfert permanent à Barcelone. United considère Barcola comme l’un des remplaçants les plus remarquables », assure le spécialiste mercato. De son côté, le principal concerné ne semble pas particulièrement intéressé par un changement d’air.

Bradley Barcola : « Je suis content au PSG »

Très utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Bradley Barcola est un joueur sur lequel le Paris Saint-Germain souhaite continuer à s’appuyer à l’avenir. Malgré les critiques sur son efficacité, l’attaquant formé à l’OL dispose d’un profil unique au sein de l’effectif du PSG. Le club de la capitale a par conséquent entamé des négociations pour la prolongation de son contrat au-delà de juin 2028.

À ce jour, aucun accord n’a toutefois été trouvé, ce qui laisse la porte ouverte aux clubs potentiellement intéressés par un transfert du protégé de Luis Enrique. À la veille du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea, le numéro 29 du PSG a fait le point.

De passage en conférence de presse, le compatriote de Kylian Mbappé a répondu : « Vous souhaitez rester à Paris ? Où en sont les négociations ? Je ne m’en occupe pas, c’est mon agent. On verra par la suite, mais je suis content au PSG. » Rendez-vous durant l’été pour connaître sa position sur son avenir.

