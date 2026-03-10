PSG Mercato: Al-Khelaïfi discute lui-même avec Junior Kroupi

Révélation de la saison en Premier League, Junior Kroupi est déjà associé à de nombreux grands clubs européens, dont le PSG. Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien, serait lui-même à la commande pour tenter de convaincre l’attaquant de Bournemouth.

Mercato : Le PSG continue de suivre de près Junior Kroupi

Pour sa première saison en Premier League, Junior Kroupi crève déjà l’écran sous les couleurs de Bournemouth. Auteur de 8 buts en 24 matchs, l’ancien attaquant du FC Lorient a mis tout le monde d’accord sur son talent. Considéré comme un futur crack, l’international espoir français pourrait donc rapidement quitter les Cherries pour un top club européen.

D’après les informations du journal L’Équipe rapportées par Ici Paris, Junior Kroupi reste toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain. Désireux de frapper fort cet été, le Champion de France en titre envisage de recruter le joueur de 19 ans pour renforcer son système offensif.

Toutefois, Luis Campos et ses collaborateurs doivent sortir le grand jeu dans ce dossier puisque plusieurs clubs sont également à l’affût. En effet, Liverpool et le Real Madrid seraient aussi sur les rangs pour attirer le fils d’Éli Kroupi. Mais le Paris SG peut compter sur l’implication personnelle de son président Nasser Al-Khelaïfi pour parvenir à ses fins dans ce dossier.

Rendez-vous à Londres entre Al-Khelaïfi et le clan Kroupi

Dimanche, Téléfoot a confirmé que de grands clubs européens suivent, Junior Kroupi, dont le PSG, Liverpool et le Real Madrid, mais le joueur veut se concentrer sur le terrain et juge que la Premier League est le meilleur Championnat du monde.

« C’est beau de voir ces grands clubs s’intéresser à moi, mais après le plus important c’est ce que je fais sur le terrain. La Première League est le meilleur Championnat du monde. Pour moi, si tu es performant ici, tu peux le faire n’importe où. Pour moi, le plus important, c’est de performer ici, et ensuite on verra ! », a notamment confié le natif de Lorient au média francilien.

Et ces dernières heures, Média Foot apporte de nouveaux éléments croustillants dans ce dossier. À en croire le site sportif, un rendez-vous a eu lieu la semaine dernière, du côté de Londres. Présent à ce meeting, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Face à lui, Moussa Sissoko, représentant et conseiller d’Eli Junior Kroupi.

Un personnage influent, bien connu du PSG puisqu’il gère la carrière d’Ousmane Dembele, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Toujours selon la même source, il est encore trop tôt pour parler d’un transfert de Kroupi à Paris, mais « les discussions ont, en tout cas, bien démarré ! » Sous contrat jusqu’en juin 2030, Junior Kroupi est évalué à 40 millions d’euros sur Transfermarkt. Affaire à suivre…

