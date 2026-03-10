OM : Un gros défi pour Beye et Marseille contre Auxerre

Nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye est face à un gros défi contre Auxerre, vendredi (20h45), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1.

OM : Habib Beye vise une 3e victoire de suite en Ligue 1

L’OM est remontée sur le podium de la Ligue 1, grâce à sa victoire contre Toulouse FC (0-1). Les Marseillais ont surtout profité du match nul de l’OL contre le Paris FC (1-1), pour reprendre leur place.

C’est le deuxième succès de suite d’Habib Beye en Ligue 1, après celui contre Lyon (3-2) lors de l’Olympico.

Cette victoire remet la tête des Olympiens à l’endroit, après leur élimination en quarts de finale de la coupe de France, par les mêmes Toulousains. Désormais, le nouveau coach de Marseille à cœur d’enchaîner une 3e victoire, ce qui n’est plus arrivé à l’équipe depuis le mois de novembre 2025, sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Place sur le podium : Marseille mis sous pression par Lyon

L’Olympique de Marseille recevra l’AJ Auxerre, actuel 16e et barragiste. Pour éviter de se faire doubler à nouveau par les Lyonnais, les Marseillais doivent impérativement prendre trois points, et conforter ainsi leur place sur le podium.

En effet, les deux Olympiens ont le même nombre de points (46) à présent. L’OM est devant grâce à son avantage à la différence de buts. Habib Beye et son équipe réussiront-ils la passe de trois ? Rendez-vous dans trois jours au Vélodrome.

